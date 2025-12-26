Caso Signorini Endemol Shine Italy rompe il silenzio con un comunicato: "Avviate verifiche interne"

Sono passati circa dieci giorni da quando Fabrizio Corona, nel suo podcast Falsissimo, ha lanciato accuse molto gravi riguardo presunte irregolarità nelle selezioni dei concorrenti del Grande Fratello VIP. Nel dettaglio, l'ex re dei paparazzi ha sostenuto che Alfonso Signorini avrebbe costretto alcuni aspiranti gieffini a scambiarsi con lui foto e chat esplicite e, in alcuni casi, ad avere rapporti sessuali, come presunta condizione per accedere al programma.

La vicenda ha rapidamente attirato l'attenzione dei media e dei social, le accuse di Corona per il momento rimangono ancora tutte da dimostrare, mentre il conduttore del reality ha denunciato il podcaster per revenge porn. Fabrizio Corona, al momento, è l'unico indagato dell'intera vicenda, come ha ricordato il legale di Alfonso Signorini. Di fronte alla risonanza del caso, è intervenuta anche Endemol Shine Italy, casa di produzione del Grande Fratello, che ha diffuso un comunicato stampa ufficiale per chiarire la propria posizione.

Il comunicato di Endemol Shine Italy

Endemol Shine Italy S.p.A. ha dichiarato di prendere atto "con grande serietà e attenzione" degli elementi emersi sui media in riferimento ad alcune passate edizioni del programma. L'azienda ha precisato di riservarsi ogni iniziativa necessaria nei confronti di chiunque possa aver arrecato danno alla reputazione del format e al buon nome dei professionisti coinvolti nel corso degli anni.

Fabrizio Corona e Antonio Medugno

La società ha inoltre confermato di aver "avviato verifiche interne", con l'obiettivo di accertare il pieno rispetto del codice etico e delle procedure che regolano le selezioni dei concorrenti del reality show. Nel comunicato si sottolinea anche che Endemol Shine Italy "non commenterà ulteriormente" le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, nel rispetto di tutte le parti e delle autorità competenti che stanno conducendo le opportune verifiche. La situazione resta quindi in evoluzione, in attesa di eventuali sviluppi ufficiali che possano fare chiarezza su una vicenda destinata a far discutere ancora a lungo.

Il caso che coinvolge Alfonso Signorini, esploso questo mese, nasce dalle pesanti accuse lanciate da Fabrizio Corona durante il suo programma Falsissimo.

Le accuse di Fabrizio Corona

Corona ha parlato dell'esistenza di un presunto "sistema" nei casting di Mediaset, sostenendo che l'accesso a programmi come il Grande Fratello fosse condizionato da favori sessuali richiesti dal conduttore. L'ex re dei paparazzi ha dichiarato di avere oltre 100 testimonianze di ragazzi pronti a confermare molestie e ricatti.

La testimonianza di Antonio Medugno

Il modello Antonio Medugno è emerso come il testimone chiave (definito "caso zero"). In un'intervista a Fabrizio Corona carica di emozione, il modello ha accusato Signorini di violenza sessuale ed estorsione, raccontando episodi specifici successi a Casa di Alfonso Signorini prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip 6.

La situazione attuale