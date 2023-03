The Goldbergs: la decima stagione dal 6 aprile in esclusiva su Infinity+

La decima stagione di The Goldbergs è in arrivo dal 6 aprile in esclusiva su Mediaset Infinity grazie alla piattaforma Infinity+.

La decima e ultima stagione dell'amata serie The Goldbergs sarà disponibile dal 6 aprile in 1° TV esclusiva su Mediaset Infinity con Infinity+. Ambientata negli anni Ottanta a Jenkintown in Pennsylvania, The Goldbergsracconta le vicende di tre fratelli, Adam, Barry ed Erica, e della loro colorata e amorevole famiglia.

The Goldbergs: George Segal e Hayley Orrantia in una scena della serie

I Goldberg, e alcuni ospiti a sorpresa, tornano per una decima stagione più divertente e sincera che mai. L'amata famiglia di Jenkintown continua a farsi strada in un decennio iconico, tra avventure, sentimenti e divertimento. Mentre nella loro vita si presentano nuove sfide, i Goldberg continuano a ricordarci che non c'è legame più forte della famiglia e che non c'è nulla che non possano affrontare sostenendosi gli uni con gli altri.

Per non arrivare impreparati alla decima stagione, su Infinity+ sono disponibili l'ottava e la nona stagione complete della serie creata da Adam F. Goldberg e prodotta dallo stesso Goldberg in collaborazione con Seth Gordon e Doug Robinson. Lo show è in parte basato sull'infanzia e la famiglia di Goldberg negli anni ottanta.

The Goldbergs: una foto promozionale del cast della serie

Le prime cinque stagioni di The Goldbergs e la prima parte della sesta sono andate in onda in Italia a partire dal 7 luglio 2016 fino all'11 maggio 2019 sul canale a pagamento Joi. In seguito lo show è stato trasmesso dal 31 agosto 2019 su Premium Stories mentre, in chiaro, va in onda dal 2 gennaio 2017 su Italia 1.