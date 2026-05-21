L'Isola dei Famosi, Stefano De Martino trema: dopo Belen arriva un'altra ex

Caroline Tronelli sarebbe tra i nomi scelti per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Intanto emergono retroscena sulla reazione di Stefano De Martino e sul possibile ritorno di Belen Rodriguez alla conduzione.

In questi giorni gli autori de L'Isola dei Famosi stanno lavorando alla formazione del cast della prossima edizione del reality. I primi provini per i futuri naufraghi sono già iniziati, anche se la data di partenza del programma non è stata ancora fissata ufficialmente. Tra i profili individuati ci sarebbe anche quello di Caroline Tronelli, diventata nota al grande pubblico per la relazione con Stefano De Martino.

Caroline Tronelli verso L'Isola dei Famosi

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Caroline Tronelli potrebbe essere una delle concorrenti della prossima edizione del reality. "La notizia più clamorosa è però un'altra: tra i naufraghi in gara spicca Caroline Tronelli, ultima e chiacchierata fidanzata di Stefano De Martino", si legge sul magazine.

"Il destino televisivo di Belen Rodriguez potrebbe dunque intrecciarsi ancora una volta con quello sentimentale del suo ex marito". Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sarebbe proprio la showgirl argentina la favorita per la conduzione della nuova edizione del programma.

Caroline Tronelli

Nuova Isola dei Famosi: addio Honduras e arrivo nelle Filippine

La prossima edizione de L'Isola dei Famosi potrebbe presentare importanti novità rispetto al passato. La produzione starebbe infatti valutando di lasciare l'Honduras per trasferire il reality nelle Filippine. Non solo: il programma potrebbe non andare più in diretta ma essere registrato in anticipo. Le riprese dovrebbero iniziare a giugno, mentre la messa in onda sarebbe prevista per il prossimo autunno.

L'inchiesta sul video diffuso online

Negli ultimi mesi il nome di Caroline Tronelli è finito al centro della cronaca anche per la diffusione online di un video intimo con Stefano De Martino. Dopo il tecnico accusato di essersi introdotto nel sistema di videosorveglianza dell'abitazione romana della giovane, la procura ha inserito nel registro degli indagati anche l'uomo che avrebbe diffuso per primo il video in rete. Si tratta di un cittadino italiano, al momento indagato esclusivamente per revenge porn.

La vicenda è emersa nella notte del 9 agosto 2025, quando un filmato intitolato semplicemente "De Martino" ha iniziato a circolare su siti pornografici e in numerose chat Telegram.

Belén Rodríguez

Stefano De Martino contrario alla partecipazione di Caroline?

Per Alberto Dandolo, Stefano De Martino non avrebbe accolto con entusiasmo le indiscrezioni sulla possibile partecipazione della sua ex fidanzata al reality. "Secondo quanto ci risulta, Stefano non vedrebbe di buon occhio né la conduzione di Belen né tantomeno la partecipazione di Caroline come concorrente. Il motivo? Da tempo il volto di Affari Tuoi sta lavorando con grande attenzione sulla propria immagine pubblica, cercando di allontanarsi definitivamente dal gossip sentimentale che per anni lo ha inseguito", si legge sul settimanale.

Caroline Tronelli sogna il mondo dello spettacolo

Secondo il magazine, Caroline Tronelli sarebbe intenzionata a sfruttare questa occasione per entrare stabilmente nel mondo dello spettacolo. La giovane avrebbe deciso di affidarsi alla manager Paola Benegas, volto noto dello show business italiano ed ex agente di Belen Rodriguez.

Nonostante la popolarità indesiderata legata alla diffusione del video privato, Caroline avrebbe le idee molto chiare sul proprio futuro professionale. "Il suo unico obiettivo è sfondare nel mondo dello spettacolo e avviare una nuova carriera", si legge sul magazine.