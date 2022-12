Mean Girls: Angourie Rice, Auli'i Cravalho, Reneé Rapp e Rachel McAdams nel cast del film musicale

Mean Girls, il nuovo film ispirato all'omonimo musical di Broadway ha confermato Angourie Rice, Auli'i Cravalho, Reneé Rapp e Rachel McAdams nel suo cast.

Finalmente abbiamo qualche dettaglio in più riguardo a Mean Girls, il film tratto dal musical di Broadway che sta per arrivare sugli schermi grazie a Paramount Pictures. Nello specifico Entertainment Weekly ha confermato quattro membri del cast principale, tra cui la star Rachel McAdams.

Angourie Rice interpreterà Cady Heron, il ruolo originariamente di Lindsay Lohan nell'omonimo film del 2004. La trama del musical ruoterà intorno al suo personaggio, seguendo quest'adolescente mentre la sua vita viene sconvolta dal trasferimento nella periferia dell'Illinois. Nella nuova scuola Cady farà presto amicizia con il gruppo delle Plastics, famose e popolari nell'istituto. Così si ritroverà in un mondo in cui i tradimenti e le pugnalate alle spalle sono la routine.

Nel cast di Mean Girls, oltre alla Rice, troviamo anche Auli'i Cravalho, Reneé Rapp e Rachel McAdams.

Mean Girls: ecco il cast del musical di Broadway scritto da Tina Fey!

Il film, diretto da Samantha Jayne e Arturo Perez Jr e ispirato al musical di Mean Girls, ritrova in Tina Fey la sua sceneggiatrice (autrice anche del lungometraggio originale del 2004) con musiche di Jeff Richmond e testi di Nell Benjamin.