Mean Girls: tutto si colora di rosa nel trailer del nuovo film musical

Paramount ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Mean Girls, nuova versione musical del cult del 2004 diretto da Mark Waters e scritto da Tina Fey, che qui torna nuovamente come sceneggiatrice.

Il trailer fa un buon lavoro nel definire i gruppi di ragazzi cool, gli outsider e, naturalmente, le mean girls. Quello che non viene mostrato, per qualche motivo, sono i numeri musicali, ma probabilmente saranno al centro del prossimo trailer. Nel frattempo, avete visto la reunion delle Mean Girls originali negli spot Walmart?

Il film, basato in realtà sull'adattamento musicale di Broadway del 2018 dello stesso film del 2004, è interpretato da Angourie Rice nel ruolo di Cady Heron, Auli'i Cravalho nel ruolo di Janis 'Imi'ike, Reneé Rapp nel ruolo di Regina George, Jaquel Spivey nel ruolo di Damian Hubbard, Avantika nel ruolo di Karen Shetty, Bebe Wood nel ruolo di Gretchen Wieners, Christopher Briney nel ruolo di Aaron Samuels, Jenna Fischer nel ruolo di Ms. Heron, Busy Philipps nel ruolo della signora George, Ashley Park nel ruolo di Madame Park, Tina Fey nel ruolo della signora Norbury, Tim Meadows nel ruolo del signor Duvall.

Tina Fey ha scritto sia il film del 2004 che il musical teatrale, tornando ora come sceneggiatrice e produttrice del musical cinematografico. Lorna Mitchells è anche produttrice, con Arturo Perez e Samantha Jayne alla regia. Le musiche sono di Jeff Richmond e i testi di Nell Benjamin.

Mean Girls arriverà nelle sale il 12 gennaio 2024. Come riportato per la prima volta a settembre, la Paramount aveva inizialmente programmato il film direttamente per il servizio di streaming Paramount+ prima di optare per un debutto sul grande schermo.