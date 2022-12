Mean Girls 2: Amanda Seyfried è convinta che il sequel non verrà mai realizzato

Mean Girls 2 sembra destinato a non essere realizzato, almeno secondo quanto dichiarato da Amanda Seyfried durante un'intervista rilasciata insieme a Lindsay Lohan.

Le due attrici, tra le pagine di Interview, sono tornate a parlare del potenziale sequel della commedia del 2004.

Parlando del musical tratto dal film Mean Girls, Amanda Seyfried ha dichiarato: "Ucciderei per la possibilità di avere una settimana in cui tutte noi riprendiamo i nostri ruoli nello spettacolo di Mean Girls a Broadway. Perché Mean Girls 2 non accadrà mai, giusto?".

Lindsay Lohan ha quindi risposto: "Non lo so. Ho sentito qualcosa sul fatto che fosse un film di genere musical e ho pensato 'Oh no'. Non possiamo farlo. Deve avere lo stesso tono".

La sua amica e collega ha aggiunto: "Sì, sarebbe completamente diverso".

Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Rachel McAdams e Lacey Chabert e in una scena del film 'Mean Girls'

Amanda ha inoltre ricordato: "In ogni caso Tina Fey è impegnata. Capirà cosa fare. Ascolta, siamo tutte parte dei reciproci mondi, che ci piaccia oppure no, ed è davvero bello essere in contatto da adulte". Lindsay ha replicato: "Sì, siamo tutte uguali. Avere certi ricordi che non possiamo condividere con nessun altro è divertente... Avevo una sensazione, semplicemente perché non ti diverti così tanto di solito girando i film e sapevo che sarebbe stato visibile. Ma non avevo mai capito cosa sarebbe diventato, ancora oggi".

