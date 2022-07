Me Time: Kevin Hart, Mark Wahlberg e Regina Hall nel trailer della commedia Netflix

Il trailer della scatenata commedia Netflix Me Time mostra il pacifico Kevin Hart trascinato nelle follie dell'amico Mark Wahlberg, il film sarà disponibile in streaming a partire dal 26 agosto.

Netflix ha rivelato il trailer di Me Time, scatenata commedia che vede interpreti Kevin Hart, Mark Wahlberg e Regina Hall. Hart interpreta un padre incaricato di prendersi cura dei suoi figli mentre sua moglie lavora come architetto. Quando il suo più vecchio amico gli chiede di partecipare al suo 44esimo compleanno, il personaggio di Regina Hall spinge il marito a divertirsi per una volta. Con la benedizione della sua famiglia, il mite insegnante si lascia andare, ma ben presto si ritrova coinvolto nelle follie del partyman Mark Wahlberg. Hart finisce per essere aggredito da un leone di montagna, costretto a saltare giù da una scogliera in un costume da scoiattolo e rischia di farsi mozzare un dito, il tutto in un trailer davvero folle.

Ecco come Netflix descrive la commedia Me Time: "Quando un papà casalingo si ritrova con un po' di tempo libero per la prima volta dopo anni mentre sua moglie e i suoi figli sono via, si riconnette con il suo ex migliore amico per un weekend selvaggio che rischia però di sconvolgere la sua vita.

Me Time, con Kevin Hart, Mark Wahlberg e Regina Hall, sarà disponibile su Netflix a partire dal 26 agosto. Il film, scritto e diretto da John Hamburg, vede nnel cast anche Regina Hall, Luis Gerardo Mandez, Jimmy O. Yang, John Amos, Anna Maria Horsford, Andrew Santino, Deborah S. Craig, Naomi Ekperigin, Drew Droege, Ilia Isorels Paulino, Tahj Mowry, Carlo Rota, Che Tafari e Amentii Sledge.