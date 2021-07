Me contro Te: nel secondo film scopriremo l'identià del Signor S.

Durante un evento a sorpresa del #Giffoni50Plus Luì e Sofì hanno proiettato il trailer del loro secondo film, intitolato Me Contro Te - Il Film: Il Mistero Della Scuola Incantata, che arriverà nelle sale cinematografiche il 18 agosto. Secondo quanto dichiarato dai due youtuber nella nuova pellicola scopriremo finalmente l'identità del Signor S.

Oltre al trailer i due beniamini del web hanno mostrato anche una clip ambientata nella scuola magica che ospita il secondo lungometraggio della saga, diretto da Gianluca Leuzzi. Al termine dell'evento i Me contro Te hanno intonato una loro canzone, assieme ai giffoner, prima del selfie di rito e del saluto segreto che gli attori hanno condiviso con il pubblico.

Il duo ha rivelato qualche retroscena degli esordi: "Il nome lo abbiamo scelto per evitare che uno dei due venisse prima dell'altro, così siamo entrambi protagonisti. In questa nuova avventura si svela il passato magico dei Me contro te, legato alla famiglia e si scopre che Sofì è una fata, ma sarà vero? E soprattutto scopriremo finalmente l'identità del nostro arci-nemico il signor S, su cui ci interroghiamo da quando ci mandava le prime lettere".

Anche al pubblico è stato concesso di fare alcune domande e molti giffoner hanno chiesto se ci sarà un terzo film. "Speriamo di sì se vi piacerà e non vediamo l'ora di mostrarvelo. E pensare che abbiamo iniziato con le sfide nella nostra cameretta, come quella dei sette secondi che amiamo moltissimo. Inizialmente ci siamo ispirati a figure del web come Favij, che guardavamo in continuazione e non ci sembra vero che la nostra passione nel fare i video sia così seguita." Hanno risposto Luì e Sofì.