Me Contro Te Presenta: Cattivissimi A Natale, il trailer del film di Natale di Luì e Sofì

Un nuovo appuntamento per famiglie col film delle Feste Me Contro Te Presenta: Cattivissimi A Natale, ecco le prime immagini nel trailer.

I Me Contro Te in versione natalizia nel trailer di Me Contro Te Presenta: Cattivissimi A Natale, ultima fatica del duo di Youtuber più amati dai bambini. Il trailer del film, diffuso in anteprima assoluta da Luì e Sofì sul loro canale youtube ufficiale, anticipa l'arrivo della nuova avventura, previsto per il 12 dicembre.

Diretto da Claudio Norza, Me Contro Te Presenta: Cattivissimi A Natale è distribuito da Warner Bros. Pictures, una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production (una società del gruppo Rainbow) e Me Contro Te. Il soggetto è firmato dai Me Contro te, Luigi Calagna e Sofia Scalia, mentre per la sceneggiatura il duo ha visto l'intervento di Andrea Piana e Marianna Stefanucci.

La sinossi

È la Vigilia di Natale. Al Polo Nord, nella fabbrica di giocattoli di Babbo Natale, sono in corso i preparativi per la notte più magica dell'anno. Anche Luì e Sofì si stanno preparando a festeggiare, ma un elfo dispettoso li ha presi di mira con continui scherzetti perché aspira a rovinare il Natale a tutti i bambini buoni. Saranno proprio i cattivissimi Signor S., Perfidia e la sua pestifera figlia Velenia, a dover aiutare Babbo Natale a salvare la situazione in questa avventura al Polo Nord.

Il tour natalizio dei Me Contro Te

In occasione dell'uscita al cinema di Me Contro Te Presenta: Cattivissimi A Natale, sono state annunciate le proiezioni speciali del film dedicate a tutti i piccoli fan che toccheranno le città di Bari, Napoli, Roma, Prato, Brescia, Bergamo, e Milano. Luì e Sofì saluteranno il pubblico in sala. Le prevendite sono già attive sui siti e sulle App dei cinema coinvolti.

SABATO 7 DICEMBRE

MOLFETTA

A partire dalle ore 10.00 fino alle 19.00 - UCI CINEMAS MOLFETTA

DOMENICA 8 DICEMBRE

NAPOLI

A partire dalle ore 11.00 fino alle 17.00 - THE SPACE CINEMA NAPOLI

LUNEDI' 9 DICEMBRE

ROMA

A partire dalle ore 19.OO - THE SPACE CINEMA MODERNO

VENERDI' 13 DICEMBRE

PRATO

A partire dalle ore 16.30 fino alle 18.40 - CINEMA MULTIPLEX OMNIA CENTER

SABATO 14 DICEMBRE

BRESCIA

A partire dalle ore 10.00 fino alle 12.10 - MULTISALA OZ

BERGAMO

A partire dalle ore 15.30 fino alle 17.40 - UCI CINEMAS ORIO AL SERIO

DOMENICA 15 DICEMBRE

GALLARATE

A partire dalle ore 10.00 fino alle 12.10 - CINELANDIA PARK GALLARATE

MILANO

A partire dalle ore 15.30 fino alle 18.15 - UCI CINEMAS BICOCCA