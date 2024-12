Me contro Te presenta: Cattivissimi a Natale, Lui e Sofì: “I cattivi per noi hanno un fascino particolare”

Non c'è cosa peggiore, per un cattivo, di sentirsi chiamare "quasi cattivo". È quello che accade al Signor S., ormai noto villain, in Me contro Te presenta: Cattivissimi a Natale. A chiamarlo così, ma anche "Zio S.", un'altra cosa che non sopporta, è una bambina, Velenia, la figlia di Perfidia. Siamo partiti dal Signor S., interpretato dal bravo Pierpaolo Zizzi, per raccontarvi il nuovo film di Luì e Sofì, Luigi Calagna e Sofia Scalia, proprio perché, stavolta, il vero protagonista è lui.

Pierpaolo Zizzi, il Signor S. in tutti i film dei Me contro Te

I Me contro Te, infatti, hanno deciso di mettersi in un angolo del film e di valorizzare gli altri personaggi che li accompagnano dall'inizio di questa particolare saga. Di cui Cattivissimi a Natale è una sorta di spin-off, una storia ambientata nel loro universo. Un classico film di Natale, con al centro una bambina, una famiglia da riunire e tanti buoni sentimenti. Certo, quelli il Signor S. li terrebbe da parte, ma...

Cattivissimi a Natale: intervista a Luì e Sofì

Luigi Calagna, Pierpaolo Zizzi e Sofia Scalia sono Luì, il Signor S. e Sofì

Abbiamo incontrato Luì e Sofì a Roma, in un set coloratissimo, accogliente e incantato, che ci ha immerso davvero in un film di Natale. Luigi e Sofia, che amano il Natale più di ogni altro momento dell'anno, erano vestiti a tema. Luì con un abito rosso decorato ad arte, Sofì con un bellissimo vestito verde albero.

Il loro nuovo film è a suo modo sorprendente. "È il nostro primo film di Natale, un sogno che si avvera" ci ha racconta Sofì. "E per la prima volta, insieme ai nostri cattivi, vivremo un'avventura al Polo Nord". "Non è un film canonico della saga: è come se fosse un nostro racconto di Natale" fa eco Luì. "Con gli stessi personaggi della saga, ma fuori da quella storia. Per regalare la magia del Natale. È adatto a chi non ha visto tutti i film, magari anche ai ragazzini più grandi che hanno visto solo i primi".

Luì: "Abbiamo voluto dare più spazio ai cattivi"

Pierpaolo Zizzi, alias il Signor S.: in questo film ci sarà molto spazio per i cattivi

Per la prima volta, quindi, Luì e Sofì lasciano che siano altri personaggi del loro mondo ad essere i protagonisti: sono Il Signor S. e Perfidia, gli antagonisti di tutte le loro storie. Possiamo finalmente dire con certezza una cosa che a Movieplayer pensiamo da tempo: i Me contro Te hanno creato un universo condiviso. "Sì, da tempo volevamo realizzare una sorta di spin-off" risponde sorridendo Sofì. "I cattivi sono stati sempre importanti nelle nostre storie: in questo film andremo ad esplorare la loro vita. Scopriremo che Perfidia ha una figlia. E non vediamo l'ora di presentarla a tutti". "Da sempre i cattivi per noi hanno un fascino particolare" aggiunge Luì. "Abbiamo sempre rappresentato i buoni. Stavolta abbiamo voluto dare più spazio ai cattivi per vedere come si trovano in un altro contesto. Per capire se riusciranno a salvare il Natale o lo rovineranno".

Sofì: "Chiara Pasquali è bravissima"

La giovanissima Chiara Pasquali è Velenia, la figlia di Perfidia: è la rivelazione del film

La figlia di Perfidia (Antonella Carone) si chiama Velenia, ed è interpretata dalla bravissima Chiara Pasquali, una vera rivelazione, una delle note liete del film. Come è stato lavorare con lei? "Siamo rimasti sconvolti" ci risponde Sofì. "Lei è bravissima. A volte ci rimproverava sul set, perché facevamo baccano, mentre lei si portava un libro da leggere". "Si è trovata subito a suo agio sul set, a recitare" aggiunge Luì. "Ha reso giustizia a Velenia, il nuovo personaggio che abbiamo introdotto".

Cattivissimi a Natale: ormai è chiaro, esiste un Me Contro Te Cinematic Universe!

Il perfetto film di Natale: romanticismo e avventura

Chiara Pasquali e Antonella Carone sono Velenia e Perfidia: nel film hanno anche un numero musicale

Luì e Sofì sembrano fatti apposta per il Natale e il Natale sembra essere nato proprio per I Me contro Te. Ma cosa deve avere, secondo loro, un perfetto film di Natale? "Sicuramente deve avere un aspetto romantico" ci risponde Sofì. "Però a noi piacciono le avventure. E pensiamo che questa renda giustizia alla nostra idea di film di Natale. Si va al Polo Nord, il Signor S. deve battere Zenzero, c'è una navicella spaziale..." "Da sempre nei film mettiamo ciò che piace a me e ciò che piace a Sofì che sono due cose opposte" aggiunge Luì. "A me piacciono l'avventura e i viaggi, mentre Sofì preferisce raccontare il romanticismo che c'è dentro una storia, i rapporti tra le persone. E in questo film si sono fusi perfettamente". Tutto è pronto per Natale, allora. Ma attenzione al nostro Grinch. Attenzione al Signor S...