Me contro Te: "Checco Zalone? Ci ha detto che il nostro non è un vero film"

Al loro debutto in sala i Me contro Te riuscirono a scippare a Checco Zalone il primo posto al boxoffice con il loro primo film, tutt'ora gettonatissimo. Si sapeva che i due youtuber avrebbero avuto un grande successo al cinema, considerato il seguito di giovanissimi che non si perde nemmeno uno dei loro video, ma il fatto che siano riusciti a superare Zalone ha spiazzato un po' tutti, persino Luì e Sofì.

Tolo Tolo: un'immagine promozionale di Checco Zalone

"Tolo Tolo era già in sala da alcune settimane, non ci aspettavamo che lo avremmo superato" - hanno spiegato le due star di Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S in un'intervista al Corriere Della Sera - "Abbiamo avuto il piacere di conoscere Checco Zalone, per noi è un mito. Scherzava su questa cosa, diceva: ma tanto questo non è un vero film, no? Non è che ora resta in sala?"

"Non è un vero film", una frase che abbiamo già sentito troppe volte negli ultimi mesi. Non è che Zalone si sente il nuovo Scorsese e Luì e Sofì diventeranno le nuove star del Marvel Cinematic Universe? Battute a parte, al momento in cui scriviamo Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S è all'ottavo posto della classifica dei film più visti della settimana e ha totalizzato quasi 5.500.000 euro. Per i due protagonisti del film è un momento d'oro che corona una lunga serie di successi (sul web come in tv e in libreria) e che li vede impegnatissimi: è per questo motivo infatti che i Me contro Te hanno rinunciato a Sanremo 2020 come ospiti.