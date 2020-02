Sanremo 2020 i Me contro Te non saranno ospiti al Festival

Sofì e Luì, i due youtuber del film campione d'incassi al boxoffice Me contro Te non saranno ospiti al Festival di Sanremo: ecco perché.

Nei giorni scorsi erano girate voci sui Me contro Te a Sanremo 2020, ma loro hanno chiarito che non saranno ospiti al Festival perché hanno troppi impegni legati al loro primo film.

Luì e Sofì, i due youtuber amatissimi dai bambini, che hanno conquistato il boxoffice con il loro film d'esordio, Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S (al momento in cui scriviamo la pellicola ha incassato in tutto più di 9.200.000 euro) erano considerati tra i possibili ospiti del Festival di Sanremo 2020 che inizierà domani, ma "a malincuore" non sono potuti andare perché sono in pieno tour promozionale. E alle domande del giornalista, che incalza incautamente su una futura partecipazione dei due in gara, loro rispondono con sincerità: "Ma, ci mette un po' ansia, vediamo la musica come uno dei nostri progetti, ma non siamo cantanti... nemmeno attori o scrittori. Ci vediamo più come degli intrattenitori"

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: un'immagine del film con Luì e Sofì

La trama di Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S vede i due giovani protagonisti, Luì e Sofì, speranzosi di vincere il Like Award grazie ai loro video. Non hanno fatto i conti con il loro acerrimo nemico, il Signor S, pronto a fare di tutto per rubar loro il premio finale. Il film è nelle sale grazie alla distribuzione di Warner Bros.