MCU, qual è il progetto più atteso da Kevin Smith per il 2023?

Kevin Smith, proprio come noi, non vede l'ora di scoprire cosa ci riserva il Marvel Cinematic Universe per questo 2023, e durante l'ultimo episodio del suo podcast ha rivelato qual è il titolo che attende maggiormente.

Come riportato anche da Comicbook, infatti, il produttore, regista e sceneggiatore e noto appassionato di fumetti Kevin Smith ha parlato della nuova fase del MCU durante il suo podcast, Fatman Beyond, rivelando ai suoi ascoltatori per quale titolo dei Marvel Studios in uscita nel 2023 ha più hype al momento.

"Il titolo che attendo di più... Quantumania, amico" ha affermato Smith, senza troppa esitazione "Le origini di Kang il Conquistatore. Non vedo l'ora. Sembra fighissimo! Sembra molto cupo... Credo che accadranno cose brutte ad Ant-Man prima della fine del film. E non vedo l'ora. Adoro Paul Rudd, ma sono pronto a vederlo scontrarsi con Kang".

Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly: "La sceneggiatura è fenomenale!"

In questi giorni anche i fan Marvel hanno partecipato al dibattito sui film del MCU più attesi dei prossimi mesi, e Ant-Man and the Wasp: Quantumania sembra essere tra i più gettonati. Ma qual è invece il film che voi attendete di più?