Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly: "La sceneggiatura è fenomenale!"

Evangeline Lilly ha definito "fenomenale" Jeff Loveness e la sceneggiatura da lui scritta per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, trequel del film Marvel con Paul Rudd, che l'attrice considera già il miglior film dell'intera trilogia.

Impegnata con la promozione di South of Heaven, film diretto da Aharon Keshales che la vede protagonista al fianco di Jason Sudeikis, Evangeline Lilly ha approfittato di una nuova intervista per parlare anche del film che segnerà il suo ritorno nei panni di Hope van Dyne, ovvero Ant-Man and the Wasp: Quantumania. L'attrice ha quindi elogiato il lavoro di Jeff Loveness, definendolo uno dei migliori sceneggiatori che il franchise di Ant-Man abbia avuto. "Penso che sia fenomenale. Penso che sia uno dei migliori scrittori che abbiamo mai avuto", ha detto Lilly a Collider, aggiungendo: "Leggendo la sceneggiatura, potevo sentire tutti i personaggi, e sapevo che avrebbe davvero sfruttato la personalità unica di ogni personaggio. Penso che sarà davvero un film speciale. In realtà penso che abbia la possibilità di essere il migliore che abbiamo realizzato finora".

Sebbene si sappia poco del trequel di Ant-man, il regista Peyton Reed ha detto che la storia potrebbe immergersi ulteriormente nel retroscena tra Hank Pym (Michael Douglas) e Janet van Dyne (Michele Pfeiffer). "C'è sicuramente molto da scoprire di Janet van Dyne. Si è evoluta nel Regno Quantico, ne abbiamo avuto una piccola dimostrazione, ma non abbiamo ancora saputo come si è evoluta e com'è come persona", ha detto il regista, aggiungendo: "È qualcosa che abbiamo appena accennato, quindi sarei sicuramente entusiasta di approfondire questa storia".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà l'ingresso nel cast di Kathryn Newton, nel ruolo di una Cassie Lang (figlia di Scott Lang) in versione adulta. Insieme a Paul Rudd ed Evangeline Lilly ci saranno ancora Michael Douglas nel ruolo del Dr. Hank Pym, Michelle Pfeiffer in quello di sua moglie, Janet van Dyne, e Michael Peña che sarà ancora Luis. Jonathan Majors sarà invece villain Kang il Conquistatore. Ricordiamo che Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà il 17 febbraio 2023.