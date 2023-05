MCU: nei piani dei Marvel Studios, Kang non è sempre stato il villain principale delle nuove fasi?

Sapevate che, a quanto pare, inizialmente Kang non era la prima scelta dei Marvel Studios come villain principale delle nuove fasi del MCU?

Kang non è sempre stato il villain principale della Multiverse Saga del MCU nei piani dei Marvel Studios? No, a quanto pare no. Ma vediamo nel dettaglio tutta la storia raccontata da Joanna Robinson, l'autrice di MCU: The Reign of Marvel Studios, come riportata da CBM.

Come Kang il Conquistatore ha conquistato il ruolo di main villain della Multiverse Saga

Tutti, dopo la disfatta di Thanos in Avengers: Endgame, ci siamo chiesti a chi sarebbe stato passato il testimone da Josh Brolin come nuovo big bad delle successive fasi del MCU, e mentra c'era chi proponeva Dr. Doom o Galactus, a spiuntarla alla fine è stato Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors.

Ma proprio quest'ultimo sarebbe stata la motivazione principale per cui il personaggio è passato in prima linea, scavalcando altre possibili alternative. Almeno, secondo quanto raccontato da Robinson.

"Qualcuno che lavora per Marvel mi ha raccontato che non era nei piani porre Kang al centro di tutto, almeno fino a quando non sono stati mostrati i girati giornalieri di Quantumania e dopo la performance di Majors in Loki" ha spiegato ai microfoni del podcast The Big Picture, come segnala CBM.

Loki 2: nella serie tv potrebbero esserci molteplici varianti di Kang il Conquistatore

"Questa sarebbe stata così forte da fargli dire 'Oh, ci siamo. È così che dovremmo proseguire. Abbiemo perso il nostro team di eroi principale, ma proviamo a costruire tutto intorno a Kang e a questo performer che sta ottenendo così tante reazioni da parte di così tante persone".

Una scelta per certi versi comprensibile, ma che tuttavia si sta rivelando difficoltosa da portare avanti ora che [Jonathan Majors è coinvolto in questioni legali] (https://movieplayer.it/news/jonathan-majors-tribunale-difesa-avvocato-pregiudizi-razziali_126771/ "Jonathan Majors è coinvolto in questioni legali") piuttosto complicate che, a detta di alcuni, potrebbero costargli il ruolo.

"Questo li sta mettendo in diffioltà. Non sappiamo cosa faranno. Ho sentito varie storie in conflitto tra loro su ciò che accadrà, chi dice che lo rimpiazzeranno, chi che non stiano nemmeno considerando l'opzione".

Marvel avrebbe già individuato il sostituto di Jonathan Majors per Kang

Per ora, l'unica cosa che possiamo fare è attendere e vedere come si svilupperà la questione Majors in tribunale, e poi in sede Marvel, ma voi chi ci avreste visto bene come main villain della Multiverse Saga al posto di Kang?