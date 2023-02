MCU, Dave Bautista commenta il suo addio ai Marvel Studios: "È dura, ma è arrivato il momento"

Il MCU dovrà presto dire addio a Dave Bautista, poiché l'attore interprete di Drax non comparirà in altri progetti dei Marvel Studios, ed è lui stesso a spiegare il motivo di questa decisione.

Tra una chiacchiera su Bane e una su Lex Luthor, Dave Bautista ha recentemente confermato il suo addio al lato Marvel dei cinecomic, ribadendo che il prossimo film in uscita de I Guardiani della Galassia sarà l'ultimo in cui apparirà come Drax.

Al Tonight Show, infatti, l'attore è stato piuttosto categorico, senza tuttavia lesinare sulle motivazioni per cui il suo sarà un addio ai Marvel Studios.

"Hai appena dato conferma del fatto che Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà l'ultimo film in cui interpreterai Drax..." introduce il discorso Jimmy Fallon, come potete vedere anche nel video.

"Sì, è strano, ma non vedo come questa possa essere una novità" ribatte subito Bautista "Credo che... Questo è il mio settimo film nei panni di Drax, e il terzo dei Guardiani. È la nostra trilogia, ed è ciò per cui ho firmato sin dal principio, realizzare una trilogia. Questa sarà l'ultima versione dei nostri Guardiani della Galassia".

"È dura, ma è arrivato il momento, ed è un'uscita di scena perfetta" continua poi l'attore spiegando "Abbiamo avuto tutti questi archi narrativi perfetti e dei finali ideali. Io lo paragono spesso a come ho concluso la mia carriera nel wrestling, l'ho portata a termine in maniera ideale, e non farei mai nulla che possa rovinare tutto questo".

"Con Drax è lo stesso. Ho avuto modo di concludere tutto nel modo perfetto, e non firmerei mai per un altro progetto con Drax solo per riscuotere un altro bell'assegno. Non rovinerei tutto, e non lo farò". conclude, infine

E voi, che ne pensate? Avreste voluto vedere più avventure con protagonista Drax, o siete d'accordo con Bautista?

Intanto, vi ricordiamo che Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà nelle sale a maggio 2023.