Dave Bautista non sarà il prossimo Dwayne Johnson: "Voglio essere un attore fottutamente bravo"

Dave Bautista lancia una nuova stoccata al collega Dwayne Johnson citandolo come modello da non seguire nell'industria.

La loro stazza è simile e anche i loro esordi condividono un percorso comune, ma Dave Bautista non ci pensa nemmeno a diventare come Dwayne Johnson. "Non ho mai voluto essere il prossimo The Rock", afferma l'ex star della WWE in una nuova intervista a GQ. "Voglio solo essere un attore fottutamente bravo. Un attore rispettato."

Anche se le sue parole lasciando intendere una scarsa stima per le qualità attoriali di Johnson, le ambizioni di Dave Bautista stanno dando i loro frutti con una serie di progetti di tutto rispetto in carriera o in arrivo. Bautista fa parte del cast corale di Glass Onion - Knives Out, hit Netflix tra i film più visti della piattaforma streaming, e presto lo vedremo tra i protagonisti di Bussano alla porta, nuovo horror di M. Night Shyamalan. Ma soprattutto, l'attore muscoloso farà ritorno in due dei film più attesi del 2023, il sequel di Dune e Guardiani della Galassia Vol. 3, che sarà il canto del cigno del suo personaggio, Drax il distruttore.

Questa non è la prima volta che Dave Bautista prende le distanze da altri wrestler diventati attori. Nel 2019 in un'intervista col Tampa Bay Times, ha definito Dwayne Johnson una "star del cinema ancor prima che fosse una star del cinema", aggiungendo però di non ritenerlo un bravo attore.

Nel 2021, ha preso la parola su Twitter per rifiutare pubblicamente la proposta di un fan per collaborare con Dwaynee Johnson e John Cena in un film d'azione. "Nah Io sono bravo" ha scritto Bautista. Più chiaro di così.