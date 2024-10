Maze Runner, Dylan O' Brien: "Nessuno mi ha ascoltato sulla sicurezza prima del mio incidente"

L'attore ha parlato del suo brutto incidente sul set e di come avesse avvisato per tempo dei pericoli per la sicurezza degli attori

Dylan O'Brien ha recentemente parlato dei problemi di sicurezza che ha avuto sul set di Maze Runner - La rivelazione, che hanno portato l'attore a subire gravi lesioni in un incidente durante le riprese.

La star, che prossimamente vedremo nel film Saturday Night, ha ripensato all'incidente che "gli ha cambiato la vita" durante una recente intervista con Men's Health. Nel 2016, O'Brien stava girando il terzo capitolo della serie Maze Runner quando, mentre indossava un'imbracatura, è stato tirato giù inaspettatamente dalla cima di un veicolo in movimento e investito da un altro veicolo.

"Ho affrontato tutto in modo diverso, si può dire, in particolare per quanto riguarda la difesa della mia posizione sul set", ha dichiarato l'attore, riferendosi a come l'esperienza abbia avuto un impatto sulla sua vita. "È molto comune nella cultura dei giovani attori essere controllati, e il modo in cui si sforzano di farlo è sempre quello di dire: 'Oh, non diventare difficile. Non essere un rompiscatole. O ti stai lamentando, stai facendo il difficile?'. Cose del genere".

Maze Runner - La rivelazione: Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster e Ki Hong Lee in una scena del film

Dylan O'Brien: "So di non essere uno stronzo sul set"

Dopo l'incidente, l'ex interprete di Teen Wolf ha aggiunto di aver imparato a mantenere le proprie posizioni sul set e a non lasciare che prendersi cura di se stessi venga confuso con l'essere difficili.

American Assassin, Dylan O'Brien: "Il mio incidente ha avuto delle conseguenze sul film"

"Non lasciate che vi manipolino facendovi credere che questo sia essere difficili, perché posso guardare a quel giorno e sapere che ero un ragazzo di 24 anni che stava sollevando preoccupazioni su come stavamo affrontando le cose, e non sono state ascoltate, non sono state rispettate. E poi è successo quello che è successo", ha detto O'Brien. "E, a detta di tutti, era tutto abbastanza scontato, direi, anche".

O'Brien ha continuato: "Mi ha insegnato che, alla fine della giornata, in questi spazi, devi tutelarti da solo, ed è il massimo su cui puoi contare. Ho appena compiuto 33 anni. Faccio questo lavoro da 15 anni. Conosco la persona che sono, il carattere che ho sul set, il modo in cui tratto le persone e il modo in cui tratto uno spazio di lavoro, e so di non essere difficile. So di non essere uno stronzo. So che quel giorno stavo cercando di proteggermi e non l'ho mai dimenticato. È sempre stata la cosa più importante per me".