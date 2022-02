Mayor of Kingstown 2: Paramount+ annuncia la produzione della nuova stagione

Mayor of Kingstown 2 ha avuto il via libera alla produzione: Paramount+ ha annunciato il rinnovo della serie con star Jeremy Renner.

Lo show ha debuttato negli Stati Uniti a novembre diventando la seconda serie originale più vista sulla piattaforma di streaming dopo 1883.

Tanya Giles, annunciando la produzione della seconda stagione di Mayor of Kingstown, ha dichiarato: "Taylor Sheridan e Hugh Dillon hanno offerto un ritratto pieno di sfumature del duro sistema carcerario degli Stati Uniti. Il cast e la troupe stellari, che comprendono Jeremy Renner e Dianne Wiest, hanno offerto una serie drammatica in grado di far riflettere e intenso, mantenendo coinvolti gli spettatori e lasciando la voglia di vedere più episodi. Siamo elettrizzati nell'essere la casa del Taylor Sheridan Universe in espansione e non vediamo l'ora di riportare i fan a Kingstwon con la prossima stagione".

Mayor of Kingstown, serie firmata dal creatore di Yellowstone Taylor Sheridan, vede Jeremy Renner, Kyle Chandler e Taylor Handley nei panni dei fratelli McLusky, una famiglia di affaristi in una città in cui l'industria del carcere fornisce il principale traino all'economia. La serie affronterà tematiche come il razzismo sistemico, la corruzione e la disuguaglianza e al tentativo di fare giustizia e riportare ordine in una città priva di entrambi gli elementi.

Nel cast dello show c'erano anche Aiden Gillen, Emma Laird, Taylor Handley, Hugh Dillon e Pha'rez Lass.