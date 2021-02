Mayans M.C.: nel trailer della stagione 3 una mossa falsa può scatenare la guerra

FX ha diffuso il trailer della terza stagione di Mayans MC, serie spin-off di Sons of Anarchy. Il trailer ci fornisce un'anteprima di cosa aspettarci nella nuova stagione mentre EZ Reyes e la banda si occupano di pattugliare il confine. La serie tornerà sulla rete americana FX il 16 marzo 2021.

Mayans MC, spinoff della saga di Sons of Anarchy firmata da Kurt Sutter, si concentra sui Mayans, figure ricorrenti per tutti e sette gli anni di durata di Sons of Anarchy. EX Reyes, un tempo goldeb boy con il sogno americano a portata di mano, adesso deve ritagliarsi la sua nuova identità di fuorilegge in una città che non lo riconosce più.

Nel cast di Mayans MC Edward James Olmos, JD Pardo, Sarah Bolger, Clayton Cardenas, Richard Cabral, Michael Irby, Raoul Trujillo, Antonio Jaramillo e Carla Baratta. La serie è prodotta da Fox 21 Television Studios e FX Productions.