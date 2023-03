Mayans MC: l'ultima corsa ha inizio nel trailer della stagione 5

Si prospetta una conclusione non particolarmente positiva per la gang di motociclisti protagonista di Mayans MC, spinoff di Sons of Anarchy.

FX ha diffuso in rete il teaser trailer della quinta e ultima stagione di Mayans MC, lo spin-off di Sons of Anarchy creato da da Kurt Sutter e James Elgin. E dalle prime immagini non sembrerebbe esserci in programma una conclusione particolarmente positiva per i protagonisti.

La quinta stagione di Mayans MC è già pronta a portare i suoi personaggi su sentieri più oscuri di quelli che la serie ha esplorato in precedenza. L'episodio 10 della quarta stagione ha visto EZ rifiutare di restituire a Bishop il titolo di presidente di Santo Padre, offrendo invece all'ex presidente la posizione di suo secondo in comando. Ciò ha fatto seguito al complotto di EZ per estromettere Alvarez dal gruppo dopo che questi si era rifiutato di stringere un rapporto d'affari con la spacciatrice di eroina Soledad, con la promessa che Bishop sarebbe tornato presidente se lo avesse fatto.

La gang dei Mayans MC sarà più fratturata che mai, con Angel, il fratello di EZ, che cercherà di dissuaderlo dalla sua decisione di prendere tutto il potere possibile nel club. Tuttavia, sembra che EZ si rifiuterà di farsi ragionare, optando invece per un percorso più oscuro che potrebbe portare il club alla sua rovina.

La premiere di Mayans MC è fissata al 24 maggio negli USA.