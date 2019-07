Mayans M.C. 2: il trailer dei nuovi episodi dello spinoff di Sons of Anarchy

Mayans M.C. 2, nel trailer, svela come continuerà la storia dello spinoff di Sons of Anarchy che ritornerà sugli schermi di FX martedì 3 settembre.

Nel trailer si assiste a EZ, il protagonista interpretato da JD Pardo, mentre svela la verità relativa alla morte della madre al fratello Angel (Clayton Cardenas). I due fratelli sembra vogliano vendicarsi di Happy (David LaBrava) per l'omicidio, mentre il loro padre Felipe (Edward James Olmos) vorrebbe per loro un futuro migliore.

Nella seconda stagione di Mayans MC Lincoln vuole sconfiggere la leader dei ribelli, Adelita (Carla Baratta), e nella spietata lotta tra le fazioni verrà coinvolto anche Miguel Galindo (Danny Pino), la cui carriera sarà quindi a rischio.

Nel cast dello show creato da Kurt Sutter ed Elgin James ci sono anche Sarah Bolger, Michael Irby, Antonio Jaramillo, Raoul Max Trujillo, Richard Cabral, ed Emilio Rivera.

