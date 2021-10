Maya e i tre guerrieri: il trailer italiano della serie animata Netflix

Netflix ha svelato il trailer italiano e il poster della serie animata Maya e i tre guerrieri, disponibile in streaming sulla piattaforma dal 22 ottobre.

L'evento in animazione raccontato in nove epici capitoli introdurrà il pubblico in un mondo piacevolmente nuovo e originale che prende in prestito liberamente da diversi aspetti della mitologia indigena e della cultura caraibica. Creato, diretto, scritto e prodotto esecutivamente dal regista de Il libro della vita Jorge R. Gutiérrez on gli sceneggiatori Silvia Olivas, Doug Langdale e Candie Kelty Langdale, insieme a Jeff Ranjo come Head of Story, il progetto è stato in fase di sviluppo fin dal 2018.

Questa la sinossi di Maya e i tre guerrieri: In un mondo fantastico dominato dalla magia in cui quattro regni governano le terre, una coraggiosa e ribelle principessa guerriera di nome Maya sta per festeggiare il suo quindicesimo compleanno e l'incoronazione. Ma tutto cambia quando gli dei degli inferi arrivano e annunciano che la vita di Maya è stata incamerata dal Dio della Guerra, un prezzo che deve pagare per il passato segreto della sua famiglia. Se Maya si rifiuta, il mondo intero subirà la vendetta degli dei. Per salvare la sua amata famiglia, i suoi amici e la sua stessa vita, Maya intraprende un'emozionante ricerca per realizzare un'antica profezia che predice l'arrivo di tre grandi guerrieri che l'aiuteranno a sconfiggere gli dei e salvare l'umanità.

Fanno parte del cast vocale originale Zoe Saldaña, Gabriel Iglesias, Allen Maldonado, Stephanie Beatriz, Diego Luna, Gael García Bernal, Alfred Molina, Kate del Castillo, Danny Trejo, Cheech Marin, Rosie Perez, Queen Latifah, Wyclef Jean, Jorge R. Gutiérrez, Sandra Equihua, Isabela Merced, Chelsea Rendon, Joaquín Cosío, Carlos Alazraqui e Rita Moreno.