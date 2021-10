Maya e i tre guerrieri, la recensione: il viaggio di una principessa guerriera tra mito, azione e sentimenti

Maya e i tre guerrieri: una scena della serie

Travolgente, emozionante, complessa, sono molti gli aggettivi che ci vengono in mente mentre scriviamo questa recensione di Maya e i tre guerrieri, una serie animata prodotta da Netflix e disponibile dal 22 ottobre 2021, che è, prima di tutto, in grado di stupire qualsiasi tipo di pubblico con una produzione ricca di particolarità che la rendono unica. Ideata e diretta da Jorge R. Gutiérrez, già regista del film prodotto da Guillermo del Toro Il libro della vita, Maya e i tre guerrieri, è pensata per un pubblico di bambini ma risulta godibilissima anche per gli adulti grazie ad una serie di tematiche universali, difficili, però, da raccontare con semplicità ed efficacia su schermo. Sarà, quindi, riuscita questa miniserie di 9 episodi a rendersi trasversale e adatta ai difficili gusti del pubblico della piattaforma streaming? Ve lo anticipiamo già da ora: la risposta secondo noi è sì e non vi nascondiamo che, seppur rivolta ai più piccoli, con qualche riserva, contiene in sé un mix di avventura, azione e sentimenti in grado di mettere d'accordo davvero tutti, a prescindere dall'età o dai gusti.

Il viaggio dell'eroe nella trama

Maya e i tre guerrieri: la principessa Maya in una scena

In un mondo fantastico controllato dalla magia vive Maya, la principessa di un regno guerriero che poco si sente adatta al ruolo per cui è stata cresciuta. Molto poco incline alla diplomazia, la ragazza predilige la lotta, ammirando i suoi prodi fratelli che, con suo padre, possono vivere mille avventure. Le cose però prenderanno una piega diversa quando il giorno della sua incoronazione un emissario del dio della guerra le comunica che lei in realtà è la figlia della dea della morte e deve essere quindi sacrificata al suo dio come pattuito alla sua nascita. Il re e la regina si oppongono causando una guerra tra dei e umani che costringerà Maya a partire per una missione dettata da un'antica profezia che la obbliga trovare tre forti guerrieri, uno per ciascun regno: regno della luna, regno della giungla e regno dei barbari, e convincerli ad unirsi alla sua missione di distruggere la divina porta. Inizia così un'avventura che la porterà a crescere e maturare, spinta dall'effetto e dal supporto dei suoi amici.

Insieme si è più forti

Maya e i tre guerrieri: una scena della serie animata

Quello che compie Maya è il classico viaggio dell'eroe: la ragazza deve attraversare terre e foreste per trovare i guerrieri di cui ha bisogno per compiere la profezia, ma quello che non sa è che non li troverà nei palazzi scintillanti o su troni maestosi, ma ai margini di una società che tende ad emarginare il diverso. I suoi compagni dimostrano che, nonostante le diversità e le difficoltà che la vita ci riserva, è sempre possibile diventare migliori facendo valere i propri talenti, mettendoli poi al servizio degli altri. È qui che la serie affronta una delle sue tematiche principali: la condizione di outsider viene utilizzata per mostrare al pubblico quanto siano importanti le peculiarità di ognuno, quelle diversità che ci rendono esseri unici e speciali in grado di compiere piccole e grandi battaglie. Ma attenzione, se da soli si riesce a sopravvivere, insieme ai propri amici si possono compiere grandi imprese perché come dice Maya "da solo ogni regno è come un dito inerme, ma insieme possiamo creare un potente pugno".

La morte come parte della vita

Maya e i tre guerrieri: la dea della morte in una scena

Altra tematica assolutamente preponderante nel corso di Maya e i tre guerrieri è quella della morte. Più volte il tema della morte si ripresenta nel corso della trama; la perdita delle persone care ricorre di continuo costituendo quasi l'unico elemento drammatico della serie. Proprio per questo motivo è impossibile non avere qualche riserva sul consigliare la visione di questa produzione ai più piccini che ancora non hanno dimestichezza o esperienza di concetti del genere. Va comunque sottolineato il fatto che mai viene spinto troppo l'acceleratore sul dramma, la morte è sempre presente ma è vista come parte della vita, come la fine di un percorso e mai come il termine di tutte le cose.

Un mondo ricco di colori

Maya e i tre guerrieri: un'immagine della serie

Non sappiamo esattamente se questo sia un concetto appartenente alla cultura mesoamericana, ma di sicuro l'intera opera ne è pregna. I richiami visivi, e non solo, alla mitologia azteca, maya e inca sono numerosi, pervadono l'intera serie rendendola vivace e di sicuro molto particolare. Il folclore è vissuto e raccontato attraverso questa favola che quindi è in grado di regalarci inquadrature spettacolari in cui l'epicità è continuamente ricercata: più volte parti dell'immagine tendono a uscire fuori dai bordi per invadere lo spazio nero che li circonda, che così viene contaminato da quel tripudio di forme e colori che regna incontrastato in ogni singola scena. I colori, infatti, sono parte importante di una narrazione, a volte frettolosa, ma sempre centrata: ogni regno ha una gamma cromatica che lo contraddistingue, e lo stesso vale per ogni tipologia di situazione, come ad esempio le esplosioni di colore che contraddistinguono le battaglie. Maya e i tre guerrieri è di sicuro una produzione originale e di valore, una piccola perla del catalogo Netflix che merita di essere scoperta e amata per quello che è: una storia fantastica, avventurosa e piena di valori.