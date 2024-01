MaXXXine: le prime reazioni rivelano che è un omaggio al cinema di Dario Argento e al genere Giallo

MaXXXine, il capitolo conclusivo della trilogia di Ti West, è stato proiettato in anteprima a Burbank, in California, e le prime reazioni sostengono che il film sia un omaggio a Dario Argento e al genere Giallo.

Il progetto è ambientato cinque anni dopo quanto mostrato in X e ha nuovamente come protagonista Mia Goth.

I primi dettagli relativi al film

MaXXXine: Mia Goth e Halsey in una foto del film

Nel film MaXXXine, diretto da Ti West, la protagonista Maxine si ritrova alle prese con un serial killer che terrorizza Hollywood, soprannominato Night Stalker, che è ossessionato dalla giovane. La ragazza interpretata da Mia Goth, inoltre, recita in un horror slasher.

Secondo i primi spettatori, MaXXXine è un omaggio ai cult diretti da Dario Argento e ha degli elementi legati ai film di genere Giallo. Nel film ci saranno molte sequenze sanguinolente e la storia prenderà il via con una scena sulle note di Give Me All Your Lovin' di ZZ Top. Nel lungometraggio ci sono poi scene ambientate nel Bates Motel di Psycho, oltre a un'apparizione a sorpresa di un famoso attore la cui identità è mantenuta segreta.

Ti West e Mia Goth: "Pearl, horror in technicolor che spiega la potenza del cinema"

MaXXXine concluderà la storia iniziata con X e poi proseguita con Pearl. La data di uscita nelle sale è prevista per il 2024.