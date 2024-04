MaXXXine: Mia Goth è una sexy star di film per adulti nel trailer del capitolo finale della trilogia

A24 ha diffuso in streaming il trailer di MaXXXine, film con protagonista Mia Goth nei panni di una star in ascesa del cinema per adulti. La pellicola chiude la trilogia firmata da Ti West dopo i precedenti X e Pearl.

Goth è affiancata nel cast da Kevin Bacon, Bobby Cannavale, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Lily Collins, Halsey e Giancarlo Esposito. La storia vedrà la protagonista tentare il successo come star del porno e contemporaneamente affrontare un celebre serial killer degli anni '80. La pellicola arriverà nelle sale americane il 5 luglio 2024.

La sinossi ufficiale del film, fornita da A24, recita: "Nella Hollywood degli anni '80, la star dei film per adulti e aspirante attrice Maxine Minx ottiene finalmente la sua grande occasione. Ma mentre un misterioso killer perseguita le starlette di Hollywood, una scia di sangue minaccia di rivelare il suo sinistro passato".

Già protagonista dei precedenti due capitoli della trilogia, Mia Goth aveva rivelato alcune informazioni sul film a Variety lo scorso gennaio, dicendo: "È la storia più grande delle tre con la posta in gioco più alta e Maxine ne ha passate tante a questo punto. Quindi, quando la ritroviamo in questo nuovo mondo, è una forza con cui fare i conti e vive delle avventure piuttosto sfrenate".

"X" e "Pearl"

La trilogia horror di West con Mia Goth ha preso il via con X - A Sexy Horror Story, che seguiva un gruppo di registi amatoriali che cercavano di girare un film porno in una baita isolata. Pearl, il prequel, esplorava la storia delle origini della proprietaria della baita, dal desiderio di diventare una star della nascente industria cinematografica fino alla sottomissione ai suoi desideri di assassina.

West, Jacob Jaffke, Harrison Kreiss e Kevin Turen sono i produttori della serie slasher.

MaXXXine, l'attrice Mia Goth denunciata da una comparsa: "Mi ha dato un calcio in testa"

Un omaggio al cinema di Dario Argento

Secondo i primi spettatori, MaXXXine è un omaggio ai cult diretti da Dario Argento e ha degli elementi legati ai film di genere Giallo. Nel film ci saranno molte sequenze sanguinolente e la storia prenderà il via con una scena sulle note di Give Me All Your Lovin' di ZZ Top. Nel lungometraggio ci sono poi scene ambientate nel Bates Motel di Psycho, oltre a un'apparizione a sorpresa di un famoso attore la cui identità è mantenuta segreta.

