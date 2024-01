L'attrice Mia Goth è stata denunciata da una comparsa sul set di Maxxxine

La star di Maxxxine Mia Goth è stata citata in giudizio per aver presumibilmente preso a calci e deriso una comparsa sul set del film horror.

La star di MaXXXine Mia Goth è stata citata in giudizio per aver presumibilmente preso a calci e deriso una comparsa sul set del prossimo film della trilogia horror ideata da Ti West. Insieme a lei l'attore avrebbe citato nella denuncia depositata presso la corte superiore di Los Angeles anche il regista e la A24, la casa di produzione del film.

Nella causa, James Hunter afferma di essere stato assunto per tre giorni di lavoro per interpretare il ruolo del "parrocchiano morto". Secondo quanto si legge nel documento la prima notte di riprese è rimasto a terra per diverse ore coperto di sangue finto, "sopportando formiche e zanzare".

Nella scena in questione, la Goth avrebbe dovuto passargli accanto senza entrare in contatto con il corpo disteso a terra, ma dopo averlo "quasi calpestato" durante la quarta ripresa, Hunter si sarebbe lamentato con il secondo assistente alla regia.

Durante il ciak successivo, il querelante sostiene che la Goth lo ha deliberatamente colpito alla testa con uno stivale, poi lo ha seguito in bagno dove lo ha "schernito, deriso e sminuito".

La comparsa sostiene inoltre che il sangue finto e l'accappatoio necessari per la scena erano "dolorosi da togliere" e che, a causa della commozione cerebrale allora non diagnosticata, è "quasi svenuto due volte" prima di lasciare il set.

L'infortunio

In seguito all'episodio l'attore sostiene di aver subito una commozione cerebrale e di essersi sentito inizialmente stordito durante il viaggio di ritorno a casa, durante il quale ha dovuto accostare due volte. Il giorno successivo l'agenzia di casting lo ha informato che la produzione non richiedeva più i suoi servizi per i due giorni rimanenti per i quali era stato inizialmente ingaggiato.

L'attore ha denunciato Goth per aggressione e il regista e la casa di produzione A24 per licenziamento illegittimo, chiedendo un risarcimento di 500.000 dollari di danni. I rappresentanti di Goth non hanno ancora risposto.