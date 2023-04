MaXXXine: Lily Collins, Kevin Bacon ed Elizabeth Debicki nel cast del film diretto da Ti West

MaXXXine, il capitolo conclusivo della trilogia horror con star Mia Goth, avrà nel proprio cast anche Lily Collins, Kevin Bacon e Michelle Monaghan.

I tre attori fanno parte del gruppo di interpreti che stanno completando le trattative con la produzione e potrebbero quindi presto essere impegnati sul set del progetto prodotto da A24.

Ti West completerà la sua trilogia composta anche da X - A Sexy Horror Story e Pearl, entrambi con star Mia Goth.

Nel primo progetto la storia è ambientata negli anni '70 e l'attrice aveva il doppio ruolo di Maxine, una giovane che vedeva uccidere i suoi amici che stavano girando un film porno in Texas, e Pearl, un'anziana che stava sterminando la troupe e il cast. Il secondo film, invece, era ambientato nel 1918 e raccontava le origini dell'assassina.

Pearl, la recensione: Tutti i colori del male

MaXXXine avrà come protagonista Maxine dopo gli eventi di X. L'unica sopravvissuta agli omicidi continuerà il suo percorso verso la fama, provando a ottenere successo come attrice nella Los Angeles degli anni '80.

Nel cast, secondo le fonti di Deadline, dovrebbero esserci anche Elizabeth Debicki (Guardians of the Galaxy Vol 3.), Moses Sumney (The Idol), Michelle Monaghan (Nanny), Bobby Cannavale (The Watcher), Lily Collins (Emily in Paris), Halsey (Americana), Giancarlo Esposito (Better Call Saul) e Kevin Bacon (City on a Hill).