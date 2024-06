Maxton Hall - Il mondo tra di noi: al via le riprese della seconda stagione della serie di successo

Sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione del successo Prime Video Maxton Hall - Il mondo tra di noi, come annunciato dai protagonisti in un video postato sui social. La seconda stagione dello show, ambientato in una scuola privata del Regno Unito ma girato in Germania da UFA Fiction, è stata ordinata subito dopo il debutto della serie, che è diventata il più grande lancio originale di Amazon al di fuori degli Stati Uniti. Dopo il debutto del 9 maggio, ha raggiunto la vetta delle classifiche Prime Video in 120 territori.

Il successo ha reso i protagonisti Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten delle star e ha suscitato interesse su Hannover, la città tedesca in cui è stata girata.

Maxton Hall, i dettagli della seconda stagione

Seguono lievi spoiler. La serie segue Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), una ragazza di umili origini che vince una borsa di studio per un college d'élite, e la sua relazione con l'erede super privilegiato James Beaufort (Damian Hardung). La seconda stagione inizia dopo che i due condividono una notte insieme a Oxford. Tutto sembra andare alla perfezione per Ruby, ma uno scherzo del destino nella famiglia di James cambia tutto e lo stesso James riporta Ruby alla dura realtà. Di seguito potete vedere il video dell'annuncio e una prima immagine della prossima stagione di Maxton Hall.

SEASON 2 FILMING HAS OFFICIALLY STARTED OMGGGGG #MaxtonHall pic.twitter.com/QhWXXksLPS — jess (@lolaslivs) June 12, 2024

Il ritorno della seconda stagione è confermato anche per Sonja Weißer, Ben Felipe, Fedja van Huêt, Runa Greiner, Justus Riesner e Andrea Guo. Lo show è basato su Save You di Mona Kasten. Si prevede che Maxton Hall avrà una durata totale di tre stagioni, anche se la terza non è ancora stata ordinata. La scorsa settimana, la responsabile di Amazon MGM per la il reparto serie tv ha dichiarato di essere tentata di estendere la seconda stagione da sei episodi a otto o dieci. Oggi non è stato rivelato il totale degli episodi.

???? Primeiras imagens oficiais da 2ª temporada de Maxton Hall.



Com Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten, as gravações começaram hoje. pic.twitter.com/3M3tu2XFHz — Séries Brasil (@SeriesBrasil) June 12, 2024

La UFA Fiction di Fremantle è la casa di produzione. I produttori sono Markus Brunnemann e Ceylan Yildirim, che è anche showrunner e sceneggiatore capo. Valentin Debler è anche produttore e Martin Schreier (Traumfabrik) ritorna come regista. La writers room è composta da Juliana Lima Dehne e Marlene Melchior. Martin Schlecht è dietro la macchina da presa e Isabel von Forster è responsabile del design della produzione. Gabriela Reumer è responsabile dei costumi e Nina Haun del casting. La serie è finanziata dal German Motion Picture Fund (GMPF).