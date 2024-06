Maxton Hall conquista tutti: è la serie internazionale più vista di sempre su Prime Video

Maxton Hall - Il mondo tra di noi ha appena conquistato il titolo di serie originale internazionale più vista di sempre su Prime Video a solo un mese dal suo debutto in streaming sulla piattaforma.

Per festeggiare questo fantastico traguardo, il primo episodio sarà disponibile gratuitamente su YouTube a partire da mercoledì 5 giugno fino al 18 giugno 2024.

Per chi non l'avesse ancora vista, la prima stagione di Maxton Hall ha debuttato su Prime Video nel maggio 2024 ed è diventata subito un successo. La serie romantica tedesca ha battuto ogni record, vantando il maggior numero di spettatori globali nella prima settimana per un originale internazionale nella storia di Prime Video, oltre a conquistare il titolo di serie più vista di qualsiasi altro titolo originale non statunitense sulla piattaforma.

Maxton Hall - Il mondo tra di noi: una foto di scena

Inoltre, la seconda stagione della serie è stata ufficialmente annunciata, con Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten che riprenderanno i loro ruoli di James e Ruby. Poiché la serie è basata sulla trilogia di libri Save Me di Mona Kasten, la seconda stagione seguirà le vicende del secondo libro della serie.

Cosa racconta Maxton Hall?

La serie segue Ruby (Harriet), che inavvertitamente si imbatte in un segreto scandaloso nella scuola privata Maxton Hall, facendo sì che il presuntuoso erede di una vasta fortuna, James Beaufort (Damian), si leghi all'intelligente studentessa, nel bene e nel male. Iniziano così i tentativi di James di comprare il silenzio di Ruby, innescando un'avvincente lotta di potere tra i due.

"Nel secondo libro la situazione per James è davvero cupa. Abbiamo parlato della morte di sua madre, e lui sta davvero attraversando quei luoghi oscuri", ha rivelato Damian a TV Insider. "Per quanto sia una cosa fantastica da rievocare, provo molta più paura che gioia pensando a una seconda stagione in cui dovrò davvero rappresentare tutto questo, perché comporterà un dolore enorme da affrontare".

Maxton Hall: gli attori che interpretano James e Ruby stanno davvero insieme?

Tuttavia, nonostante gli ostacoli, Damian è fiducioso che la coppia possa farcela. "Spero che il messaggio della serie sia davvero valido. Quando c'è amore, non c'è niente in mezzo che possa fermarli. Possono superare gli ostacoli e hanno le circostanze per poter stare insieme".