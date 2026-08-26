Grande Fratello, Mattia Scudieri mostra le chat con Grazia Kendi e nega il tradimento

L'ex concorrente del reality ha deciso di raccontare la sua versione dopo le indiscrezioni sulla fine della relazione con Grazia Kendi e sul presunto coinvolgimento di Jessica Vella

Dopo giorni di indiscrezioni, Mattia Scudieri ha scelto di intervenire pubblicamente sulla fine della relazione con Grazia Kendi. In un video condiviso sui social, l'ex gieffino ha mostrato alcune conversazioni avute con l'ex compagna e ha ricostruito i giorni che hanno preceduto e seguito la separazione.

Mattia sostiene che la relazione fosse già terminata quando ha incontrato Jessica Vella e respinge quindi l'ipotesi di un tradimento. Una versione che si discosta da quella emersa nelle scorse settimane e che ha riacceso il dibattito sui social.

La rottura tra Mattia e Grazia, coppia nata lo scorso autunno al Grande Fratello di Simona Ventura, ha fatto rapidamente il giro dei social. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, Scudieri avrebbe tradito l'ex compagna proprio con Jessica Vella. Grazia, inoltre, avrebbe confermato nelle sue storie di Instagram quanto raccontato da Deianira Marzano.

Mattia, però, ha deciso di fornire una ricostruzione diversa. In un video pubblicato sui suoi profili social ha mostrato anche alcune delle conversazioni avute con Grazia.

Grazia Kendi e Mattia Scudieri

Mattia Scudieri mostra le chat: "Mi devo difendere"

"Avrei preferito non fare mai una roba del genere, ma sono costretto", ha esordito Mattia, spiegando di aver provato prima a chiarire la situazione privatamente con Grazia. Scudieri ha poi sostenuto che alcune delle segnalazioni arrivate a Deianira Marzano sarebbero partite proprio dall'ex compagna, affermando che tra le due ci sarebbe un rapporto molto stretto.

L'ex gieffino ha quindi mostrato alcune chat per ricostruire la cronologia della fine della relazione. Secondo il suo racconto, lui e Grazia si sarebbero lasciati tra il 4 e il 5 luglio, dopo un soggiorno all'Argentario organizzato con gli amici di lei.

Mattia ha spiegato di essere rimasto comunque vicino a Grazia nei giorni successivi, anche per sostenerla in un momento difficile. Poi ha affrontato direttamente il capitolo Jessica Vella.

Jessica Vella, Mattia nega il tradimento

Nel video, Mattia ha raccontato di aver incontrato Jessica Vella a Rimini il 18 luglio, precisando che tra loro ci sarebbe stato soltanto un rapporto di lavoro. "Con questa ragazza non ci ho fatto nient'altro che lavorarci", ha dichiarato, spiegando che lui, Jessica e altre persone della stessa agenzia si trovavano nello stesso hotel.

Mattia ha inoltre sottolineato che, essendo la relazione con Grazia già terminata, dal suo punto di vista sarebbe stato libero di fare ciò che voleva. L'ex gieffino quindi ha respinto l'idea di aver tradito l'ex compagna.

"Questo era un difendermi, non un attaccare Grazia", ha concluso Scudieri, spiegando di aver deciso di parlare pubblicamente dopo non essere riuscito a trovare un chiarimento privato. Al momento, dunque, sulla vicenda restano versioni differenti e il botta e risposta tra i due ex continua ad alimentare l'attenzione sui social.