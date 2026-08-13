Mattia Scudieri dopo la rottura con Grazia Kendi: “Sembra sempre colpa dell’uomo

Dopo lo sfogo di Grazia Kendi sulla fine della loro relazione Mattia Scudieri interviene sui social e contesta la ricerca di un colpevole chiedendo di conoscere tutta la storia prima di giudicare.

Mattia Scudieri
NOTIZIA di 13/08/2026

La relazione tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi, nata durante l'esperienza al Grande Fratello, è finita da pochi giorni, ma il botta e risposta tra i due continua sui social. Dopo lo sfogo di Grazia, che ha raccontato di essersi sentita usata e colpevolizzata nei rapporti sentimentali, è arrivata la replica dell'ex compagno che ha scelto di rispondere pubblicamente alle accuse e di chiarire il proprio punto di vista sulla rottura.

Mattia Scudieri replica alle accuse: "Sembra sempre colpa dell'uomo"

Grazia aveva affidato alle sue storie Instagram una lunga riflessione sulla propria esperienza sentimentale. Nel messaggio aveva raccontato di essersi sentita più volte "usata, consumata, logorata e colpevolizzata", spiegando di aver sempre cercato soluzioni e risposte anche quando una relazione attraversava momenti difficili.

Parole che, pur senza fare direttamente il nome di Mattia, sono arrivate dopo la fine della loro relazione e hanno inevitabilmente attirato l'attenzione sulla storia nata dopo il Grande Fratello.

Grazia Mattia 3
Grazia Kendi e Mattia Scudieri

A quel punto Mattia Scudieri ha deciso di intervenire. L'ex concorrente del reality ha contestato l'abitudine di individuare immediatamente un responsabile quando una relazione termina, sottolineando in particolare quello che considera un meccanismo ricorrente nei confronti degli uomini.

"Siamo nel 2026, giusto? Eppure sembra ancora molto più semplice colpevolizzare o additare un uomo quando una relazione finisce", ha scritto Mattia. L'ex gieffino ha poi citato alcune delle accuse che, a suo dire, gli sono state rivolte, prima di porre una domanda sul motivo per cui la fine di una relazione debba necessariamente trasformarsi nella ricerca di un colpevole.

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Secondo Mattia Scudieri, una storia coinvolge due persone e può terminare per moltissime ragioni, compresi errori e responsabilità da entrambe le parti. Per questo motivo, a suo avviso, sarebbe semplicistico trasformare la rottura in un "processo pubblico", nel quale uno dei due viene identificato come il cattivo e l'altro come la vittima.

"Prima di giudicare, forse bisognerebbe conoscere tutta la storia", ha aggiunto Mattia, concludendo il suo intervento con una presa di posizione molto netta contro chi lo aveva attaccato sui social.

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L'ex concorrente del Grande Fratello ha infatti fatto sapere che questa sarà la sua ultima risposta alle accuse ricevute. Resta quindi da capire se Grazia Kendi deciderà di replicare ancora alle parole dell'ex compagno oppure se, dopo questo botta e risposta, entrambi sceglieranno di chiudere definitivamente la vicenda.

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