Grande Fratello, Mauro Marin di nuovo indagato: l’accusa di violenza sessuale

L'ex vincitore del Grande Fratello è al centro di una nuova inchiesta della Procura di Treviso dopo la denuncia di una 29enne. Il 23 settembre la giovane sarà ascoltata in incidente probatorio.

Nuovi guai giudiziari per Mauro Marin, l'imprenditore veneto diventato noto al grande pubblico dopo la vittoria del Grande Fratello 10 nel 2010. Il 46enne è nuovamente indagato dalla Procura di Treviso, questa volta nell'ambito di un'inchiesta per violenza sessuale e minacce ai danni di una ragazza di 29 anni, sua conoscente.

La vicenda sarebbe avvenuta lo scorso 7 maggio nell'abitazione di Marin a Castelfranco Veneto. La ricostruzione è ancora al vaglio della magistratura e le accuse dovranno essere accertate nel corso del procedimento.

La denuncia della 29enne e la notte a casa di Marin

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Marin avrebbe invitato la giovane nella propria abitazione. La 29enne, che conoscerebbe l'imprenditore da circa tre anni e che non avrebbe mai avuto una relazione con lui, avrebbe accettato l'invito raggiungendo Castelfranco in taxi.

Mauro Marin nel confessionale del Grande Fratello

Una volta arrivata in casa, però, la situazione sarebbe degenerata. Per l'ipotesi accusatoria, dopo il rifiuto della ragazza di fermarsi a bere qualcosa insieme, Marin avrebbe impugnato un coltello da cucina con una lama lunga circa 30 centimetri e avrebbe minacciato la giovane. La ragazza sarebbe stata quindi legata con la cintura di un accappatoio e, a detta della denuncia, costretta a subire un rapporto sessuale.

Tra gli elementi acquisiti dalla Procura di Treviso ci sarebbe anche un breve video che la ragazza sarebbe riuscita a registrare con il proprio telefono dopo l'episodio. Stando a quanto riportato sulla vicenda, nel filmato Marin ammetterebbe di aver avuto un rapporto con la giovane, negando però di aver fatto ricorso alla violenza. La ragazza sarebbe poi riuscita a contattare un amico per chiedergli aiuto e farsi venire a prendere.

In base alla ricostruzione contenuta nella denuncia, la vicenda non si sarebbe conclusa con l'arrivo dell'amico. Marin sarebbe infatti uscito all'esterno dell'abitazione impugnando un'accetta e avrebbe rivolto minacce e improperi all'uomo. La giovane e l'amico sarebbero comunque riusciti ad allontanarsi in automobile.

Grande Fratello 10, finale: Mauro Marin raggiante dopo la vittoria.

Dopo una notte insonne, la 29enne si sarebbe recata al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Padova per sottoporsi agli accertamenti. Seguendo quanto emerso, i medici avrebbero riscontrato graffi e segni compatibili con quanto denunciato, oltre a un forte stato d'ansia e problemi di insonnia.

Un passaggio decisivo dell'inchiesta sarà il prossimo 23 settembre, quando la giovane verrà ascoltata davanti al giudice Gianluigi Zulian nell'ambito di un incidente probatorio. La procedura permetterà di raccogliere la testimonianza della presunta vittima con le garanzie previste dalla legge e di cristallizzarla agli atti del procedimento.

Marin risulta attualmente indagato a piede libero. L'iscrizione nel registro degli indagati non equivale a una condanna e sarà la magistratura, attraverso gli ulteriori accertamenti, a stabilire se le accuse troveranno conferma.

La precedente condanna per percosse

La nuova indagine arriva dopo una precedente vicenda giudiziaria che ha già portato a una condanna. Nel settembre 2025, il tribunale di Sulmona ha condannato Marin a 20 giorni per percosse ai danni dell'ex compagna, in relazione a un episodio avvenuto nel gennaio 2023.

Sulla scorta della contestazione, la donna avrebbe riportato un trauma toracico e facciale con una prognosi di cinque giorni. La difesa aveva sostenuto una ricostruzione differente, affermando che quello interpretato come un gesto violento fosse in realtà un abbraccio vigoroso e per questo frainteso. Nonostante questo, il tribunale aveva riconosciuto la responsabilità di Marin per il reato di percosse.

Mauro Marin

Dal Grande Fratello alla cronaca giudiziaria

Il nome di Mauro Marin per il mondo dello spettacolo resta legato soprattutto alla sua esperienza nella Casa del Grande Fratello. Entrato nel reality durante la decima edizione, tra il 2009 e il 2010, Marin si impose rapidamente come uno dei concorrenti più discussi della stagione, distinguendosi per il carattere diretto e per diversi momenti di tensione con gli altri partecipanti.

La sua esperienza televisiva culminò con la vittoria del Grande Fratello 10 nel 2010. Oggi, a distanza di oltre quindici anni da quel successo televisivo, l'ex gieffino torna al centro della cronaca per una nuova e delicata vicenda giudiziaria.