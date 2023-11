Matthew Perry: Lisa Kudrow ringrazia l'amico per le risate e gli insegnamenti

Lisa Kudrow ha condiviso sui social una foto e un messaggio rivolto a Matthew Perry, il suo amico e collega che è morto a soli 54 anni. L'attrice, come avevano fatto gli altri protagonisti di Friends, ha pubblicato un ricordo personale dopo aver firmato insieme un comunicato stampa a poche ore dalla triste notizia.

Il ricordo di Lisa

L'attrice, interprete di Phoebe in Friends, ha pubblicato una foto che la ritrae accanto a Matthew Perry scattata nei primi giorni in cui gli attori hanno lavorato alla sitcom, poi diventata nel corso degli anni uno show cult.

Lisa Kudrow ha poi raccontato che ha iniziato a stringere un legame con il collega fin dalle ore trascorse agli upfront, e grazie a partite a poker e molte risate.

La star del piccolo schermo ha quindi rivolto un messaggio emozionante all'amico scrivendo: "Grazie per avermi fatto ridere così tanto per qualcosa che hai detto, al punto che i miei muscoli facevano male e avevo le lacrime agli occhi ogni giorno. Grazie per il tuo cuore aperto in una relazione a sei che ha richiesto dei compromessi e molte conversazioni. Grazie per esserti presentato al lavoro anche quando non stavi bene e, nonostante tutto, essere stato completamente brillante. Grazie per i migliori dieci anni una persona possa ottenere. Grazie per esserti fidato di me. Grazie per tutto quello che ho imparato sulla grazia e sull'amore conoscendoti. Grazie per il tempo che ho potuto trascorrere con te, Matthew".

I ricordi degli altri colleghi

Anche Matt LeBlanc, che interpretava Joey in Friends, qualche giorno fa ha condiviso un post in cui omaggiava l'ex collega.

Courteney Cox aveva poi seguito l'esempio del collega con un post in cui svelava la sua scena preferita di Monica e Chandler e qualche ora fa anche Jennifer Aniston e David Schwimmer hanno condiviso un ricordo di Matthew.