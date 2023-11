Matthew Perry: i migliori film e le più amate serie tv del compianto attore

Il 28 ottobre 2023 il mondo ha perso uno degli attori più amati della sua generazione quando Matthew Perry si è spento all'età di 54 anni. Questa improvvisa e prematura tragedia è stata senza dubbio uno shock devastante per i fan della compianta star, nota al grande pubblico principalmente per la sua iconica interpretazione in Friends.

Tuttavia, la sitcom è solo uno degli elementi di spicco nella carriera di Perry. Partendo da Friends, procederemo elencando quelli che molti considerano i migliori film e le serie TV di Matthew: questo è il nostro tributo a una vera e propria stella dell'intrattenimento che, nel corso della sua carriera, ha regalato gioia e risate a milioni di persone in tutto il mondo.

1. Friends (1994-2004)

Un gruppo di giovani newyorchesi che si sostengono reciprocamente attraversando insieme i momenti più belli e più brutti delle loro vite, proprio come ognuno di noi. Pur non essendo il suo primo ruolo importante, unirsi al cast di Friends nei panni dell'affascinante e sarcastico Chandler Bing è ciò che ha reso Matthew un volto familiare e uno degli attori di sitcom più amati del suo tempo, se non di tutti i tempi.

Un'immagine promozionale della sitcom Friends

L'arguzia, l'umorismo e il fascino di Chandler lo hanno reso un personaggio eccezionale nella serie e la sua chimica sullo schermo con il resto della gang, soprattutto con Monica, è sicuramente uno dei punti di forza dello show. Dalle sue battute eccentriche al suo rapporto affettuoso con Monica Geller, interpretata da Courteney Cox, Matthew ha dato un'energia unica a Friends, contribuendo significativamente al successo della sitcom statunitense.

2. Mela e Tequila - Una pazza storia d'amore con sorpresa (1997)

Quando una notte di passione porta a una gravidanza, un newyorchese incallito (Matthew Perry) e una fotografa messicano-americana (Salma Hayek) decidono di sposarsi, nonostante i continui litigi delle loro rispettive famiglie. Questa pellicola romantica e commovente diretta da Andy Tennant, con protagonisti Perry e la Hayek, era una delle preferite del compianto attore, come rivelato dalla sua co-star in un messaggio diffuso su Instagram qualche giorno dopo la sua morte:

La locandina di Mela e tequila

"Due giorni fa, mi sono svegliata con la notizia scioccante che Matthew Perry non è più tra noi. Mi ci sono voluti un paio di giorni per elaborare questo profondo dolore. C'è un legame speciale che si crea quando condividi sogni con qualcuno e insieme lavori per realizzarli. Mi sono molto emozionata l'anno scorso quando Matthew ha condiviso sulle sue storie di Instagram quanto amasse Mela e tequila. Mi sono commossa quando ho letto che la pellicola che abbiamo fatto insieme, a suo modo di vedere, era il suo miglior film. Nel corso degli anni abbiamo spesso ricordato quel periodo significativo delle nostre vite con un profondo senso di nostalgia e gratitudine. Te ne sei andato via troppo presto, ma continuerò a custodire la tua allegria, la tua perseveranza e il tuo cuore affettuoso. Addio, dolce Matthew, non ti dimenticheremo mai."

3. FBI: Protezione testimoni (2000)

Quando uno sfortunato dentista (Matthew Perry) scopre che un famigerato killer della mafia diventato informatore della polizia (Bruce Willis) si è trasferito nel suo sobborgo di Montreal, sua moglie (Rosanna Arquette) lo convince a volare a Chicago per informare la mafia sulla sua posizione in cambio di una ricompensa.

Bruce Willis e Matthew Perry in una scena del film FBI: Protezione testimoni 2

Oltre ad essere una delle pellicole più conosciute di Perry, FBI: Protezione testimoni è anche uno dei migliori film di Bruce Willis. Unendo alla perfezione comicità e atmosfere cupe, questa pellicola di Perry ha anche dato il via a un'amicizia tra lui e il leggendario eroe d'azione, che con gli anni è diventato uno dei più amati ospiti di Friends.

4. Tutta colpa di Sara (2002)

Dopo aver consegnato con successo i documenti del divorzio a una sfuggente socialite britannica (Elizabeth Hurley), un ufficiale giudiziario (Matthew Perry) accetta successivamente di aiutarla a vendicarsi del marito traditore, un ricco uomo d'affari del Texas (Bruce Campbell).

La locandina di Tutta colpa di Sara

Perry e Hurley formano una coppia straordinaria e improbabile in Tutta colpa di Sara, una commedia romantica diretta da Reginald Hudlin in cui traspare tutta l'intensità dell'attore statunitense il quale, durante le riprese, fu costretto a trascorrere un breve periodo in riabilitazione a causa della sua dipendenza da antidolorifici da prescrizione. Sebbene la Hurley abbia affermato che sia stato difficile lavorare con lui sul set a causa delle sostanze, questa pellicola del 2002 è indubbiamente una delle migliori di Perry.

5. Appuntamento a tre

La locandina di Appuntamento a tre

Oscar Novak (Perry), un giovane architetto, ed il suo socio in affari omosessuale, Peter Steinberg (Oliver Platt), hanno la grande opportunità di dare una svolta alla propria carriera grazie al magnate di Chicago Charles Newman (Dylan McDermott), che ha scelto loro per competere per il plastico di un centro culturale multimilionario. Curiosamente, il personaggio di Novak è stato descritto come "Chandler diventa un architetto" dal ruolo che Matthew Perry interpreta in Friends. Questa commedia molto amata dai fan è l'ennesima conferma del genio comico del compianto attore americano.

6. Studio 60 on the Sunset Strip

Un'amata serie televisiva statunitense ambientata nel dietro le quinte di un programma televisivo che va in onda la sera, simile al celebre Saturday Night Live. Dopo una disastrosa diretta, Jordan McDeere (Amanda Peet), dirigente addetta all'intrattenimento, decide di risollevare le sorti del programma chiamando l'autore Matt Albie (Perry) e il produttore esecutivo Danny Tripp (Bradley Whitford) per provare a salvare lo show.

La locandina di Studio 60 on the Sunset Strip

Secondo Steven Weber, Studio 60 on the Sunset Strip è stata cancellata a causa di una competizione in rete con l'altrettanto acclamato 30 Rock, ma questa piacevolissima dramedy ideata da Aaron Sorkin, composta da una stagione per un totale di 22 episodi, è ricordata ancora oggi come una delle migliori performance post-Friends di Perry.

7. I Kennedy: la storia continua (2017)

La locandina di The Kennedys

Nel bel mezzo dell'assassinio del Presidente John F. Kennedy, Jackie Onassis (Katie Holmes) e suo cognato Ted Kennedy (Perry) affrontano una serie di ulteriori difficoltà. In questa miniserie in quattro parti sulla celebre famiglia statunitense, che si rivelerà essere il suo ultimo ruolo da attore, Perry interpreta magistralmente Ted Kennedy. La sua performance, arricchita dalla profondità acquisita nel corso degli anni e dalle sfide affrontate dalla star negli ultimi anni della sua vita, certamente sorprenderà e appassionerà tutti coloro che desiderano esplorare più approfonditamente la filmografia della star.

8. Almost Heroes (1998)

Perry e Chris Farley, altra leggenda della commedia statunitense scomparsa prematuramente, recitano insieme in Almost Heroes, un film che racconta la vera storia della prima spedizione statunitense via terra fino alla costa pacifica. Il regista Christopher Guest mostra un lato differente del talento comico di Perry, rendendo Almost Heroes uno dei film più memorabili nella carriera dell'attore. La pellicola è famosa anche per essere l'ultimo progetto di Farley, iconica star di SNL morta di overdose dopo la fine delle riprese.

La locandina di Almost Heroes

Per tutti coloro interessati a scoprire questa autentica gemma della filmografia di Matthew Perry, ancora poco conosciuta nel nostro paese, ecco la sinossi ufficiale del film: "Verso la fine del 18° secolo, il perlustratore veterano, che ama spesso alzare il gomito, Bartholmew Hunt (Farley) ed il frivolo spaccone Leslie Edwards (Perry) guidano una squadra di spostati e poveracci litigiosi, attaccabrighe e ciarloni attraverso il territorio inesplorato che si estende dal fiume Mississippi all'oceano Pacifico. Mentre si dirigono ad Ovest, Edwards, Hunt e compagni devono scendere dalle rapide e scalare le Montagne Rocciose nel corso di questa spedizione storica. Dal comico-regista Christopher Guest nasce questa spassosa saga di come l'Ovest è andato perduto: attraverso le divertenti disavventure di due esploratori disorientati."