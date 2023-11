Matthew Perry: Jennifer Aniston e David Schwimmer condividono il loro affettuoso ricordo dell'amico

Jennifer Aniston e David Schwimmer, interpreti di Rachel e Ross, hanno condiviso un emozionante ricordo dell'amico e collega Matthew Perry, seguendo l'esempio dei loro colleghi e amici Matt LeBlanc e Courteney Cox.

Le star di Friends avevano pubblicato un comunicato collettivo poche ore dopo la tragica morte dell'attore, avvenuta all'età di 54 anni il 28 ottobre, ma ora hanno scelto di pubblicare online un ricordo più personale con foto, aneddoti e ricordi.

Il ricordo dell'interprete di Rachel

Jennifer Aniston ha voluto ricordare Matthew Perry ammettendo: "Dover dire addio al nostro Matty ha portato una folle ondata di emozioni che non avevo mai provato prima. Abbiamo a che fare tutti con la perdita a un certo punto della nostra vita. La perdita della vita o la perdita dell'amore. Poter realmente stare seduta in questo dolore ti permette di provare i momenti di gioia e gratitudine per aver amato qualcuno così profondamente. E lo abbiamo amato profondamente. Era una parte così fondamentale del nostro DNA".

L'interprete di Rachel ha ricordato l'esperienza di Friends aggiungendo: "Siamo sempre stati noi 6. Questa è stata una famiglia che abbiamo scelto e ha cambiato per sempre la direzione di chi eravamo e di quale sarebbe stato il nostro percorso. Per quanto riguarda Matty, sapeva che amava far ridere le persone. E lo ha detto lui stesso, se non sentiva la 'risata' pensava che sarebbe morto. La sua vita dipendeva letteralmente da quello. E cavoli se riusciva a ottenerla. Ci faceva ridere tutti. E ridere davvero".

Aniston ha proseguito: "Nelle ultime settimane ho riletto i messaggi che ci scambiavamo piangendo. Ridendo e piangendo e poi ridendo di nuovo. Li conserverò per sempre. Ho trovato un messaggio che un giorno mi ha mandato all'improvviso. Dice tutto (guardate la seconda slide...)".

Jennifer ha quindi salutato l'amico: "Matty, ti voglio così tanto bene e so che ora sei completamente in pace e non provi dolore. Ti parlo ogni giorno... Alle volte posso quasi sentirti dire 'non potresti essere più pazza?'. Resta in pace fratellino, rendevi speciale ogni giorno...".

Matthew Perry, Courteney Cox condivide la sua scena preferita di Monica e Chandler svelando un aneddoto

Il messaggio di Ross

David Schwimmer ha invece scritto online: "Matty, grazie per dieci incredibili anni di risate e creatività. Non dimenticherò mai il tuo tempismo perfetto e il modo in cui interpretavi le battute. Potevi prendere una battuta lineare di dialogo e piegarla a tuo piacimento, riuscendo ad avere come risultato qualcosa di interamente originale e inaspettatamente divertente che lascia ancora il segno. E avevi cuore, con cui eri generoso e che condividevi con noi, in modo che potessimo creare una famiglia da sei sconosciuti".

L'interprete di Ross ha aggiunto: "Questa foto è tratta da uno dei miei momenti preferiti con te. Ora mi fa sorridere e al tempo stesso soffrire. Ti immagino lì, da qualche parte, mentre indossi lo stesso abito bianco, le mani in tasca, e ti guardi intorno... 'Potrebbero esserci più nuvole?'".