Matthew Perry, Courteney Cox condivide la sua scena preferita di Monica e Chandler svelando un aneddoto

Courtney Cox ha omaggiato la scomparsa del'ex collega Matthew Perry, morto prematuramente lo scorso 28 ottobre all'eta di 54 anni, condividendo la sua scena preferita di Monica e Chandler e svelando il divertente aneddoto che vi si cela dietro. Cox ha vestito i panni di Monica, l'interesse amoroso e successivamente la moglie di Chandler, il personaggio interpretato da Matthew Perry, nell'iconica sit-com anni '90, Friends.

L'attrice ha postato un'iconica scena proveniente dal finale della quarta stagione in cui Monica e Chandler, dopo aver volato a Londra in occasione delle nozze di Ross e Emily, si risvegliano nello stesso letto dopo aver passato la notte insieme. Nella clip Monica si infila sotto le coperte all'entrata del fratello Ross nella stanza per nascondere l'accaduto. L'attrice ha postato inoltre un blooper della stessa scena in cui Monica pronuncia una battuta che gli era stata suggerita all'orecchio da Perry.

Di seguito potete vedere il post:

Nella didascalia si legge: "Sono così grata per ogni momento trascorso con te Matty e mi manchi ogni giorno. Quando lavori con qualcuno così a stretto contatto come io ho fatto con Matthew, ci sono migliaia di momenti del genere che vorrei poter condividere. Per ora ecco uno dei miei preferiti. Per dare un piccolo retroscena, Chandler e Monica avrebbero dovuto avere un'avventura di una notte a Londra. Ma a causa alla reazione del pubblico, è diventato l'inizio della loro storia d'amore. In questa scena, prima di iniziare a girare, mi ha sussurrato una battuta divertente da dire. Faceva spesso cose del genere. Era divertente e gentile".

Matthew Perry: i migliori film e le più amate serie tv del compianto attore

Le altre star di Friends

Anche Matt LeBlanc, che interpretava Joey in Friends, qualche giorno fa ha condiviso un post in cui omaggiava l'ex collega. Dopo il tragico evento il cast di Friends, composto da Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e David Schwimmer ha rilasciato una dichiarazione congiunta.