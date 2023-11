Matt LeBlanc ricorda Matthew Perry: 'Non ti dimenticherò mai'

Matt LeBlanc ha voluto ricordare con affetto Matthew Perry, l'interprete di Chandler nella serie Friends, che è morto a soli 54 anni nella giornata del 28 ottobre.

L'attore è il primo protagonista della serie cult a dire addio all'amico in modo individuale dopo il comunicato stampa collettivo condiviso dopo la triste notizia.

L'emozionante post

L'attore Matt LeBlanc ha affidato a un post Instagram le sue emozioni, rivolgendosi direttamente a Matthew Perry con il suo messaggio.

L'interprete di Joey ha scritto: "Matthew, è con un cuore sofferente che dico addio. Il tempo trascorso insieme è onestamente tra i momenti preferiti della mia vita. Condividere la scena con te e chiamarti mio amico è stato un onore".

Matt ha proseguito sottolineando: "Sorriderò sempre quando penserò a te e non ti dimenticherò mai. Mai. Apri le tue ali e vola fratello, sei finalmente libero. Tanto affetto. E immagino che terrai i 20 dollari che mi devi".

Matthew Perry, l'ex fidanzata: "Secondo me è stata la droga, la sua morte non ha senso"

Il comunicato delle star di Friends

Il cast della sitcom, che si era riunito in occasione di uno speciale prodotto per HBO Max, aveva firmato un messaggio collettivo dopo la tragica notizia. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer avevano dichiarato: "Siamo tutti così assolutamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo molto più che semplici membri dello stesso cast. Siamo una famiglia. C'è così tanto da dire, ma ora ci concederemo un momento per affrontare il lutto ed elaborare questa perdita incomprensibile".