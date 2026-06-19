Matthew McConaughey e Woody Harrelson, da "True Detective" a “Brothers”: insieme per la commedia AppleTV

Dopo il successo di True Detective, i due attori condividono di nuovo il set in una serie che gioca con una delle voci più curiose di Hollywood: e se fossero davvero fratelli?

Matthew McConaughey e Woody Harrelson sono pronti a ritrovarsi sullo schermo, dodici anni dopo aver conquistato pubblico e critica con la prima stagione di True Detective. Apple TV ha infatti diffuso le prime immagini ufficiali di Brothers, nuova serie comedy in otto episodi che debutterà il prossimo 23 settembre e che trasforma una delle leggende più discusse su Hollywood in una premessa narrativa decisamente insolita.

Una vacanza in Texas che cambia tutto

La serie, creata dal produttore di The Office Lee Eisenberg, vede Matthew McConaughey e Woody Harrelson interpretare versioni romanzate di sé stessi. Un punto di partenza già curioso che diventa ancora più surreale quando i protagonisti scoprono un segreto di famiglia rimasto nascosto per decenni: potrebbero essere davvero fratelli.

True Detective: Woody Harrelson insieme a Matthew McConaughey

L'idea nasce da una teoria che da anni circola attorno ai due interpreti e che, nel tempo, è stata alimentata dagli stessi diretti interessati. Brothers prende quella suggestione e la trasforma in una commedia che mescola realtà, finzione e dinamiche familiari, promettendo di raccontare il rapporto tra due amici costretti a mettere in discussione tutto ciò che credevano di sapere sulla propria identità.

La storia prende il via nel ranch di McConaughey ad Austin, in Texas. È lì che Woody decide di trasferirsi temporaneamente insieme alla propria famiglia dopo il fallimento del matrimonio della figlia, nella speranza di lasciarsi alle spalle il caos degli ultimi mesi.

Quella che dovrebbe essere una semplice pausa si trasforma però in qualcosa di molto diverso. Mentre Woody si ossessiona sempre di più con la possibilità che il loro legame sia molto più profondo di una semplice amicizia, Matthew si trova ad affrontare una crisi personale tutta sua, legata a una possibile candidatura come governatore del Texas.

Secondo la sinossi ufficiale, il risultato è "una storia divertente, caotica e sorprendentemente emozionante sull'amicizia, la famiglia, la fama e il sottile confine che separa il mito dalla realtà". Un racconto che sembra voler giocare continuamente sull'ambiguità tra i personaggi e le loro controparti reali, sfruttando la complicità costruita dai due attori in oltre vent'anni di amicizia.

La teoria che ha ispirato la serie

L'aspetto più interessante di Brothers è che tutto nasce da una vicenda realmente accaduta. Nel 2023 fu proprio Woody Harrelson ad alimentare pubblicamente i sospetti durante un'intervista a Esquire, raccontando che suo padre avrebbe avuto in passato una breve relazione con la madre di McConaughey.

"Non abbiamo mai fatto un test, ma ci sono troppe volte in cui mi ritrovo a pensare: mio Dio, siamo incredibilmente simili", aveva dichiarato l'attore. "Le cose che fa, il modo in cui parla, il suo atteggiamento. È una sensazione che provo da anni."

Matthew McConaughey e Woody Harrelson insieme

Parole che avevano immediatamente acceso la curiosità dei fan e che ora diventano il cuore di una serie costruita proprio attorno a quell'ipotesi mai confermata.

Accanto ai due protagonisti troviamo anche Holland Taylor nel ruolo di Ma Mac, la madre di McConaughey. Nel cast figurano inoltre Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan e Oona Yaffe.

Dietro le quinte il progetto ha avuto uno sviluppo piuttosto travagliato. Annunciata per la prima volta nel 2023, la serie ha attraversato diversi ritardi produttivi e un importante cambio di guida creativa. Lo showrunner originale David West Read ha infatti lasciato il progetto a causa di divergenze artistiche, con Lee Eisenberg chiamato successivamente a prendere le redini della produzione.

Nonostante il percorso complesso, Apple TV sembra puntare molto sul titolo, che rappresenta anche il primo grande progetto seriale di Matthew McConaughey dopo diversi anni lontano dalla televisione.

I primi due episodi saranno disponibili dal 23 settembre, mentre i successivi arriveranno con cadenza settimanale fino al 4 novembre. Per i fan di True Detective e per chi ha sempre sorriso davanti alla teoria della parentela tra McConaughey e Harrelson, Brothers potrebbe essere una delle commedie più curiose della prossima stagione televisiva.