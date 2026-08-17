Matthew McConaughey col suo debutto da attore contribuì a catturare un assassino: "Mi complimento da solo"

Molto prima dell'Oscar, di Interstellar e di True Detective, Matthew McConaughey muoveva i primi passi davanti alla macchina da presa in un programma televisivo dedicato ai casi irrisolti. E quel debutto, a quanto pare, ebbe conseguenze ben più importanti del semplice avvio della sua carriera. L'attore ha infatti raccontato che la sua prima interpretazione contribuì indirettamente alla cattura di un assassino ricercato da anni.

"Mi faccio un complimento da solo"

McConaughey ha ricordato l'episodio durante un incontro con il pubblico al Filmland Festival di Little Rock, in Arkansas, in occasione della proiezione del suo ultimo film The Rivals of Amziah King. Con il suo consueto tono ironico, ha detto: "Per una volta mi faccio un complimento da solo. L'episodio di Unsolved Mysteries in cui ho recitato? Hanno preso il colpevole poche settimane dopo... anche grazie a quello che avevo fatto."

Matthew McConaughey in una scena

Naturalmente l'attore non intende attribuirsi il merito dell'arresto, ma ricordare come la trasmissione abbia avuto un ruolo concreto nel riaprire l'attenzione sul caso. La prima apparizione televisiva di Matthew McConaughey risale al 1992, nella quinta stagione della storica serie americana Unsolved Mysteries.

L'attore interpretava Larry Dickens, un ex marine del Texas ucciso nel 1978 dopo aver affrontato Edward Harold Bell, accusato di essersi esibito in modo osceno davanti ad alcuni bambini. Secondo la ricostruzione, Bell sparò a Dickens durante il confronto. Arrestato inizialmente per l'omicidio, riuscì però a fuggire prima del processo, rifugiandosi tra il Messico e l'America Centrale e facendo perdere completamente le proprie tracce.

L'episodio portò alla sua cattura

La puntata andò in onda alla fine del 1992 e riportò il caso all'attenzione del pubblico. Poco dopo la trasmissione, due spettatori riconobbero Bell mentre si trovavano a Panama e segnalarono la sua presenza alle autorità. Nel febbraio 1993 la polizia panamense, in collaborazione con l'FBI, riuscì ad arrestarlo a bordo di uno yacht a Panama City.

Matthew McConaughey oggi

Successivamente Bell fu riconosciuto colpevole dell'omicidio di Larry Dickens e condannato a 70 anni di carcere. Morì in prigione nel 2019. Nel documentario celebrativo Unsolved Mysteries: Behind the Legacy, dedicato ai 35 anni del programma, uno dei produttori ha ricordato con affetto quel debutto.

McConaughey dovette interpretare una lunga scena di morte, ma la sua prova non convinse del tutto la troupe. "Diciamo soltanto che come attore ha fatto parecchia strada da allora", ha scherzato il produttore.

Nonostante quell'esordio ancora acerbo, la partecipazione al programma è rimasta un episodio speciale nella carriera dell'attore, anche perché contribuì a uno dei tanti casi realmente risolti grazie alle segnalazioni del pubblico.

Secondo i dati diffusi dai produttori della trasmissione, nel corso della sua storia Unsolved Mysteries ha aiutato a risolvere oltre 260 casi, portando all'arresto di più di 180 criminali e consentendo a oltre cento famiglie di ritrovare persone scomparse.