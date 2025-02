Matthew McConaughey star di The Rage, il nuovo film di Paul Greengrass

Paul Greengrass collaborerà nuovamente con Matthew McConaughey in occasione di The Rage, ispirato a una storia vera.

Il premio Oscar Matthew McConaughey sarà il protagonista del film The Rage, in precedenza intitolato The Hood, che verrà diretto da Paul Greengrass.

L'attore sostituisce Benedict Cumberbatch, a cui alcuni anni fa era stato assegnato il ruolo principale.

Cosa racconterà The Rage

Paul Greengrass ha inoltre firmato la sceneggiatura del film, ambientato durante la rivolta avvenuta in Inghilterra nel 1381, in seguito ad alcune tensioni socio-economiche e politiche e ad alcune tasse troppo elevate.

Una foto di McConaughey

Secondo le ipotesi di Deadline, Matthew McConaughey potrebbe avere il ruolo del leggendario Wat Tyler, che ha guidato la ribellione prima di essere ucciso da alcune forze leali a Re Riccardo.

Tra i produttori del film ci sarà anche Jason Blum, a capo di Blumhouse, in collaborazione con Greengrass e Joanna Kaye.

La nuova collaborazione con il regista

Matthew ha già collaborato con Greengrass in occasione di The Lost Bus, progetto prodotto da Apple. Il film può contare su una sceneggiatura originale scritta da Brad Inglesby ed è basato sul libro di Lizzie Johnson intitolato Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire, che ha raccontato i devastanti incendi avvenuti nel 2018 in California che hanno causato oltre 100 morti e distrutto la maggior parte della città di Paradise.

Il film è incentrato su Kevin McKay (McConaughey) e Mary Ludwig (interpretata da America Ferrera), un autista di autobus e un'insegnante che guidano uno scuolabus pieno di giovani studenti attraverso l'incendio.

McConaughey ha inoltre recitato recentemente in The Rivals of Amziah King, un thriller diretto da Andrew Patterson che debutterà durante l'edizione 2025 del SXSW. Nel cast ci sono anche Angelina LookingGlass, Kurt Russell, Cole Sprouse, Owen Teague e Scott Shepherd.