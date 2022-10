Matthew McConaughey condanna l'uso delle armi in un discorso alla Casa Bianca

Matthew McConaughey ha detto la sua sulle conseguenze della sparatoria di Uvalde, in Texas, nel maggio 2022, nonché sull'uso delle armi e sul suo successivo discorso alla Casa Bianca. Lo ha fatto attraverso un articolo di opinione per Esquire nel quale ha descritto nei minimi dettagli la sua connessione emotiva con il massacro avvenuto nella città in cui ha vissuto fino all'età di 10 anni.

"Sono disgustato dall'ondata di sparatorie in America, specialmente quelle nelle scuole, che dovrebbero essere uno degli spazi più sicuri per i nostri figli e i luoghi più vicini a estensioni delle nostre stesse case. Ma questa volta sembrava diverso, più personale", ha scritto McConaughey. "Ora, per la prima volta, i miei innocenti ricordi d'infanzia di Uvalde sembrano ingenui, più simili a sogni che a ricordi, leggermente confusi e improvvisamente eccessivamente sacri. Tempi come questi ci fanno sentire tutti un po' più sciocchi. Abbracciamo i nostri figli ancora un po', sapendo che la loro innocenza non durerà quanto la nostra, sperando che i loro figli non lo vivano".

Per quanto riguarda l'uso delle armi, Matthew McConaughey ha raccontato di quando si è diretto a Washington DC per condividere le informazioni che aveva appreso a Uvalde, dopo aver parlato con le famiglie dei 19 bambini uccisi nella scuola elementare del luogo e con il deputato repubblicano Tony Gonzales, rappresentante della città.

"Non sono un politico. Non parlo la loro lingua. Eppure il tira e molla tra i sostenitori dei diritti delle armi da una parte e i sostenitori del controllo delle armi dall'altra è vizioso, solo americano e, sì, molto politico", ha aggiunto l'attore. "In quel momento avevo i resoconti grezzi e di prima mano delle famiglie di Uvalde con cui avevamo passato del tempo. Ho ricordato una costante di quelle conversazioni, un desiderio che ogni genitore ci ha espresso: 'Voglio solo che la morte di mio figlio abbia importanza. Rendi importante la loro vita'".

Non è finita qui, perché nel discorso tenuto alla Casa Bianca, Matthew McConaughey si è soffermato in particolare sul controllo delle armi:

"Ho proposto una nuova visione sulla questione: invece del controllo delle armi, ho sostenuto che il vero punto è la responsabilità di esse", ha concluso l'attore.