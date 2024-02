America Ferrera affianca Matthew McConaughey in The Lost Bus, film sull'incendio di Camp Fire

La star di Barbie, America Ferrera, reciterà al fianco di Matthew McConaughey in The Lost Bus, il prossimo film drammatico diretto da Paul Greengrass. Sviluppato, prodotto e distribuito da Apple Original Films con una sceneggiatura originale di Brad Inglesby, il film è basato sul libro di Lizzie Johnson "Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire", che racconta i devastanti incendi avvenuti nel 2018 in California che hanno causato oltre 100 morti e distrutto la maggior parte della città di Paradise.

Il film è incentrato su Kevin McKay (McConaughey) e Mary Ludwig (Ferrera), un autista di autobus e un'insegnante che guidano uno scuolabus pieno di giovani studenti attraverso l'incendio. The Lost Bus entrerà in produzione questa primavera.

Il nuovo progetto sarà prodotto dalla Comet Pictures di Jamie Lee Curtis, dalla Blumhouse di Jason Blum, da Ingelsby e da Greg Goodman. Lizzie Johnson e Amy Lord saranno produttori esecutivi.

America Ferrera

La Ferrera è reduce dalla sua prima nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in Barbie. È la nona attrice latina mai nominata in questa categoria e la prima da quando Ariana DeBose ha vinto per West Side Story.

Ferrera si è fatta notare per la prima volta con il film Le donne vere hanno le curve del 2002, che l'ha portata a recitare nella serie televisiva comica Ugly Betty. Nel ruolo di Betty Suarez, è stata la prima e unica latina a vincere il premio di attrice protagonista di commedia agli Emmy nel 2007, e rimane l'unica ad essere stata nominata nella categoria più di una volta. Attrice vincitrice di Golden Globe e SAG, prossimamente Ferrera debutterà alla regia con I Am Not Your Perfect Mexican Daughter.