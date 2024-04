Come Farsi Lasciare in 10 Giorni: Matthew McConaughey sul feeling con Kate Hudson prima delle riprese

Matthew McConaughey ha parlato del primo incontro tra lui e Kate Hudson in vista del film Come perdere un ragazzo in 10 giorni.

Matthew McConaughey ha recentemente parlato della dinamica tra lui e Kate Hudson sul set di Come farsi lasciare in 10 giorni, commedia sentimentale del 2003 in cui gli attori hanno interpretato i protagonisti Ben Barry e Andie Anderson.

Il vincitore dell'Oscar durante un'intervista con People ha parlato di alcuni dei suoi ruoli più iconici, tra cui quello del rubacuori della commedia romantica. Ha ricordato di aver incontrato la Hudson, sua co-star, prima dell'inizio della produzione del film.

"Ricordo che ci siamo incontrati sul piazzale della Paramount. Credo che fosse una cose dell'epoca ma per i casting, soprattutto per le commedie romantiche, volevano vedere la chimica tra i due protagonisti, volevano vedere se c'era intesa senza leggere il copione o recitare battute", ha detto l'attore.

E ha continuato: "Immediatamente ci siamo sentiti a nostro agio l'uno con l'altra, ci siamo presi in giro a vicenda e abbiamo riso molto. C'era un po' di scambio rock and roll, del tipo 'Oh, questo potrebbe essere un divertimento da pesi massimi'. E credo che questo sia il motivo per cui sono stato scelto ed è per questo che, in qualche modo, ha funzionato".

Una sequenza tratta dal film Come farsi lasciare in 10 giorni

Come Farsi Lasciare in 10 Giorni segue la giornalista Andie Anderson (Hudson), che cerca di superare i limiti di ciò che può scrivere in una rivista femminile convincendo il suo capo che può farsi lasciare da un uomo in 10 giorni. Nel frattempo, Ben Barry (McConaughey) è così sicuro delle sue doti romantiche da scommettere con i suoi colleghi di riuscire a far innamorare una donna di lui in 10 giorni. Quando i due si incontrano, i loro piani vanno in fumo.

The Wedding Planner: Matthew McConaughey e Jennifer Lopez in una scena

Prima o poi mi sposo con Jennifer Lopez

Durante l'intervista McConaughey ha parlato anche della collaborazione con Jennifer Lopez in The Wedding Planner - Prima o poi mi sposo, due anni prima. McConaughey ha raccontato che la sua co-star del film è andata oltre la tripla minaccia sul set, lodandola in particolare per la scena in cui i loro personaggi ballano insieme.

"Non ho mai visto qualcuno in grado di coreografare qualcosa in modo così pulito e chiaro e di centrare effettivamente la coordinazione di una scena. Quella donna è una lavoratrice e sa cosa vuole fare, e fa quello che deve fare per riuscirci", ha detto McConaughey riguardo a Lopez.

In Prima o poi mi sposo, McConaughey e Lopez interpretano Steve e Mary. Dopo che lui l'ha salvata da un incidente quasi mortale, i due trascorrono insieme una serata incantevole. Ma non passa molto tempo prima che Mary, che fa l'organizzatrice di matrimoni, scopra che Steve sta per sposare una sua cliente, Fran Donelly (Bridgette Wilson).