Matthew McConaughey e suo figlio sono due gocce d'acqua: la foto su Instagram

La moglie di Matthew McConaughey ha condiviso una foto su Instagram del figlio Levi, rivelando come sia identico in tutto e per tutto al padre.

Camila Alves, moglie di Matthew McConaughey, ha condiviso una foto del figlio Levi in cui si nota che padre e figlio sono davvero uguali. Non soltanto assomiglia al padre nell'aspetto, ma sarebbe in tutto e per tutto un "Mini-me" dell'attore premio Oscar: questo è quanto ha rivelato Camila Alves, dopo aver condiviso su Instagram un momento tra madre e figlio mentre i due stavano preparando un dolce.

Levi Alves McConaughey, 12 anni, ha gli stessi riccioli del padre, la stessa indole curiosa e, visto che il detto "tale padre, tale figlio" in questo caso è vero, se fate attenzione potrete notare che indossa persino una montatura di occhiali che papà Matthew indossa in alcune occasioni.

La madre Camila ha scritto su Instagram: "Lo sguardo sui nostri volti dice tutto", spiegando che questa foto di famiglia è l'emblema di un'occasione speciale in casa McConaughey: l'uscita del libro autobiografico di Matthew, "Matthew's memoir Greenlights", uscito martedì 20 ottobre. "È stata una settimana piena di festeggiamenti", ha scritto Camila. "Avevamo una scusa per preparare questo fantastico dolce al cioccolato. I giudici a casa gli hanno dato un voto 10/10!"

Non è l'unico modo in cui Matthew ha però festeggiato per l'uscita del suo nuovo libro: ha anche intrapreso un tour virtuale del libro questo mese, spalleggiato da alcuni suoi amici famosi, tra cui Dwayne Johnson, Idris Elba, Reese Witherspoon, Ethan Hawke, Woody Harrelson e Kate Hudson.

La star di Dallas Buyers Club ha rilasciato numerose bombe all'interno del suo libro, riflettendo sulla sua vita e sulla sua carriera, come per esempio sia famoso per le sue tre parole "Alright, alright, alright" in La vita è un sogno. "Ventotto anni dopo che le ho pronunciate, quelle parole mi seguono ovunque ancora adesso", ha scritto Matthew. "La gente le dice. La gente le ruba. Le persone le indossano sui cappelli e sulle magliette. Le persone le fanno tatuare sulle braccia e sull'interno delle cosce. E lo adoro. È un onore."

Ha continuato: "Perché quelle tre parole sono le primissime parole che ho detto la prima sera di un lavoro che pensavo potesse essere nient'altro che un hobby, ma si è trasformato in una carriera".

Durante la promozione del libro, Matthew ha detto come dà la priorità al tempo della famiglia sopra ogni altra cosa. "Mia moglie e la mia famiglia, nella mia mente, non sono negoziabili". La coppia ha due figli oltre a Levi: Livingston Alves McConaughey di 7 anni e Vida Alves McConaughey di 10 anni. E il padre sarebbe molto disposto a espandere la sua famiglia: "Mi piacerebbe avere altri otto figli", aveva dichiarato a Marzo. "Il problema? "Mia moglie non è della stessa opinione", ha detto.

