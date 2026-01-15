Matthew McConaughey dice stop all’utilizzo improprio dell'IA e brevetta una sua celebre battuta

La star texana di Mud e Killer Joe ha deciso di depositare il marchio di una famosa esclamazione diventata iconica nel corso degli anni.

Matthew McConaughey ha stupito i propri fan, nel tentativo di contrastare l'uso improprio, da parte degli sviluppatori di tecnologie, dell'intelligenza artificiale, che stanno facendo tanto discutere negli ultimi anni.

Gli avvocati dello studio Yorn Levine hanno confermato di aver ottenuto dalle autorità dell'U.S. Patent and Trademark Office ben otto marchi legati alla voce e all'immagine dell'attore premio Oscar per Dallas Buyers Club.

La celebre battuta brevettata da Matthew McConaughey

Tra i marchi registrati legati a Matthew McConaughey figura un audio in cui McConaughey pronuncia 'Alright, alright, alright!', battuta resa celebre dal film del 1993, La vita è un sogno, con Parker Posey e Ben Affleck.

Matthew McConaughey in una scena di A casa con i suoi

"Il marchio consiste nella voce di un uomo che dice 'alright, alright, alright' in cui la prima sillaba delle prime due parole è a un'intonazione più bassa rispetto alla seconda sillaba, e la prima sillaba dell'ultima parola è a un'intonazione più alta rispetto alla seconda sillaba" si legge nei documenti del marchio.

Inoltre, McConaughey ha ottenuto un marchio anche per un'altra clip audio in cui pronuncia le parole 'Just keep livin', right?' seguite da una pausa, e aggiunge 'I mean'.

L'iniziativa contro l'utilizzo improprio dell'intelligenza artificiale

"In un mondo in cui stiamo vedendo tutti affannarsi per capire cosa fare riguardo all'uso improprio dell'IA, ora abbiamo uno strumento per fermare qualcuno sul posto o portarlo davanti a un tribunale federale" ha commentato a Variety l'avvocato Jonathan Pollack.

Matthew McConaughey ha annunciato in autunno di aver firmato un accordo con la società di IA ElevenLabs per far parte di una piattaforma che consente la 'fornitura etica' e la concessione in licenza di alcune delle voci più riconoscibili al mondo, diventando anche un investitore dell'azienda.

Nel 2025, Matthew McConaughey ha recitato nell'ultimo film di Paul Greengrass, The Lost Bus, al fianco di altre star come America Ferrera e Yul Vazquez, distribuito in Italia sulla piattaforma streaming su Apple TV.