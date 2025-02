Matthew McConaughey rivela le vere origini del football nello spot di Uber Eats per il Super Bowl 2025

Matthew McConaughey è il protagonista dello spot di Uber Eats ideato per il Super Bowl 2025.

Il divertente filmato ha come obiettivo quello di rivelare la 'storia oscura' della nascita del football, spiegando come, e perché, è nata questa disciplina sportiva.

Cosa racconta lo spot con McConaughey

Nel video, già condiviso online, Matthew McConaughey ha il ruolo del 'fondatore' dei Buffalo Bills, ma anche Mike Dikta, Peyton Manning e altri nomi importanti nel mondo del football.

Georgie Jeffreys, responsabile del marketing di Uber, ha dichiarato: "Avevamo bisogno, per prima cosa e soprattutto, di qualcuno che poteva essere realmente in linea con questa idea di una cospirazione piuttosto stravagante e al tempo stesso far parte, in qualche mondo, del mondo della NFL. E Matthew McConaughey era perfetto. Lui è un grande fan del campionato di football, ha un approccio sinergico a questa idea eccentrica che in realtà il football è un qualche tipo di folle cospirazione ideata solo per farti venire fame".

Il video propone alcuni simpatici momenti della storia del football e propone dei cameo di star come Kevin Bacon, del conduttore di Hot Ones Sean Evans, Martha Stewart e Charli XCX.

Lo spot può persino contare sulla presenza di Greta Gerwig che sta ascoltando il pitch dell'attore premio Oscar e dichiara: "Vuoi che realizzi un film su una cospirazione legata al football?".

Come è stato creato il video

Jeffreys, dopo aver ricordato che le star coinvolte sono riconoscibili e apprezzate da diverse generazioni, ha aggiunto: "Trascorriamo moltissimo tempo dando spazio a ogni battuta e giriamo in realtà molto più di quello che usiamo. Giriamo centinaia di ore di contenuti e devi poi distillare il tutto al massimo in 60 secondi. Ci sono molte cose che non vengono inserite nel montaggio finale, ma alla fine, stiamo semplicemente cercando di assicurarci che l'idea sia davvero intelligente".