Matthew McConaughey: "Volevo che il mio spot del Super Bowl sembrasse un promo di Interstellar 2"

Matthew McConaughey lancia un importante messaggio in uno spot del Super Bowl concepito per sembrare il promo di un ipotetico sequel di Interstellar.

Matthew McConaughey ha volutamente ingannato i fan con lo spot per la compagnia di software Salesforce facendolo sembrare un promo di Interstellar 2. La clip andata in onda poche ore fa si apre con l'attore premio Oscar che fluttua nello spazio con indosso una tuta da astronauta simile a quella indossata nel film di Christopher Nolan che si è rivelato un successo globale, incassando oltre 700 milioni di dollari.

"Volevo confondere il pubblico fin dall'inizio", ha confessato Matthew McConaughey a Variety. "Volevo lo spot si aprisse in modo molto serio, nello spazio, facendo vacillare qualche certezza. Volevo che le persone pensassero 'Ma questo è il trailer di Interstellar 2?".

Uscito nel 2014, Interstellar è un film di fantascienza di Christopher Nolan in cui McConaughey interpreta Coop, astronauta che partecipa a una missione per trovare un pianeta negli angoli più remoti dello spazio in cui l'umanità possa sopravvivere mentre la Terra è diventata sempre meno ospitale a causa di una serie di catastrofi. Il film è stato ben accolto con recensioni ampiamente positive, ma Nolan non ha mai fatto cenno all'ipotesi di un sequel.

"Spero che il pubblico pensi, 'Senti, quello che stanno dicendo McConaughey e Salesforce, c'è un problema nella società odierna. Il nostro rapporto reciproco, il nostro rapporto con l'ambiente è fragile. Abbiamo una mancanza di fiducia, abbiamo un mancanza di equità. Abbiamo una mancanza di innovazioni sostenibili. Abbiamo una mancanza di valori", ha proseguito l'attore premio Oscar. "Molti di noi stanno cercando di scappare e andarsene da qui o forse fingono di non vedere. Sapete una cosa? Hanno ragione! Ma possiamo affrontare le nostre sfide terrene, guardarle negli occhi e dire, 'Risolviamolo e ripristiniamo quello che abbiamo fatto qui. Non siamo pronti a smettere.' Si spera che le aziende siano incoraggiate a impegnarsi per rendere la vita qui sulla Terra più equa e sostenibile".