Matthew McConaughey spiega perché aveva "muco sul viso" durante un bacio con Kate Hudson

Matthew McConaughey è tornato a parlare del bacio dato a Kate Hudson sul set di Tutti pazzi dell'oro, argomento affrontato in precedenza dall'attrice secondo cui, durante la scena finale del film, il collega aveva muco su tutto il viso.

Matthew McConaughey e Kate Hudson in una sequenza dell'avventuroso Tutti pazzi per l'oro

Poco più di un mese fa, Kate Hudson e Gwyneth Paltrow si sono confrontate riguardo i baci dati sul set nel corso delle loro carriere. In quell'occasione, l'attrice di Quasi famosi ha ricordato il bacio dato a Matthew McConaughey nel finale di Tutti pazzi per l'oro, raccontando come il collega avesse il viso ricoperto di muco durante quella scena di passione.

Come prevedibile, non si è fatta attendere molto la risposta di Matthew McConaughey che, nelle ultime ore, ha spiegato a Yahoo! Entertainment il motivo per cui avesse quel famoso muco sulla faccia. L'attore, premiato con l'Oscar nel 2014 per Dallas Buyers Club, ha quindi dato la colpa alle circostanze frenetiche in cui è stata girata la scena in questione.

"Ok, vi spiego la scena: siete appena saltati dall'elicottero. Siete in mezzo all'oceano. Andate sott'acqua poi uscite dall'acqua dopo aver trattenuto il fiato. Siete contenti di essere vivi! Poi vi guardate l'un l'altra, nuotate insieme e vi abbracciate", ha ricordato l'attore, sottolineando quindi la difficoltà della scena e spiegando come ci fosse "un misto di acqua salata e muco".

Matthew McConaughey è un sexy cacciatore di tesori nel film Tutti pazzi per l'oro

Ricordiamo che McConaughey e Hudson hanno recitato insieme sia in Tutti pazzi per l'oro che nella commedia romantica del 2003 Come farsi lasciare in 10 giorni. Ultimamente, tra le pagine del suo libro autobiografico, Greenlights, Matthew McConaughey ha raccontato di essere stato abusato sessualmente quando era ancora un adolescente. L'attore ha quindi rivelato di essere stato "molestato da un uomo quando avevo 18 anni e avevo perso i sensi nel retro di un furgone". Sebbene non si leggano molti altri dettagli su questa drammatica esperienza, McConaughey afferma di non considerarsi una vittima: "Non mi sono mai sentito una vittima. Ho avuto molte prove del fatto che il mondo stia cospirando per rendermi felice".