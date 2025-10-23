Matthew McConaughey, il ricordo esilarante dell'arresto mentre suonava i bongos nudo: "L'ho rifatto 45 volte"

26 anni fa ha fatto notizia l'arresto di Matthew McConaughey, fermato dalla polizia perché suonava i bongos nudo (e non perfettamente lucido) sul suo terrazzo. Il divo ha celebrato l'anniversario dell'esilarante incidente insieme alla moglie Camila proponendo una lettura del rapporto della polizia sull'incidente, con tanto di introduzione di Steve Zirnkilton, la voce di Law and Order.

"Quello che segue è un vero rapporto della polizia", ​​dice Zirnkilton all'inizio del video. "Nessun nome è stato cambiato, perché era totalmente colpevole."

Nel video vediamo Camila Alvez, comodamente seduta in poltrona, intenta a leggere il rapporto della polizia mentre il marito si occupa del commento sonoro suonando i bongos, ovviamente, ma stavolta vestito. Tra l'altro McConaughey ha ammesso di aver ripetuto il gesto che ha scatenato l'intervento della polizia... altre 45 volte da allora.

La notte del fattaccio

"Al mio arrivo sul posto, ho sentito chiaramente musica ad altissimo volume, balli e bongos. Il soggetto nudo ha urlato: 'Perché sei qui? Non puoi stare qui dentro'", legge Camila, mentre Matthew ripete le sue stesse parole dal rapporto.

La moglie prosegue: "Occhi vitrei e iniettati di sangue". A questo punto, Matthew McConaughey atthew si gira verso la telecamera e con tono sarcastico chiede: "E allora?". I due brindano, presumibilmente con la tequila prodotta dalla loro azienda, Pantalones Organic Tequila. Alla fine del video, si sente Camila chiedere: "Perché riesco a vederlo così chiaramente?", al che il marito risponde: "Perché è successo altre 45 volte da allora".

Oltre al video dei McConaughey, il marchio di Tequila di loro proprietà ha celebrato l'incidente coi bongos ormai leggendario creando un cocktail esclusivo chiamato Pantsless & Famous.

Beach Bum - Una vita in fumo: Matthew McConaughey in una scena

McConaughey, che aveva 29 anni al momento dell'arresto, non ha nascosto l'accaduto nel corso degli anni. Nel suo libro di memorie del 2020, Greenlights, ha rivelato che l'arresto del 1999 è avvenuto dopo essere andato a una partita di football dei Texas Longhorns e dopo aver trascorso il resto del fine settimana a far festa. Nelle prime ore del mattino di lunedì 25 ottobre, Matthew afferma di aver deciso di "rilassarsi" a casa sua con un po' di marijuana e le "belle melodie di Henri Dikongué". L'attore ha raccontato di aver poi aperto una finestra per sentire il profumo dei fiori del suo giardino, e di aver deciso di aggiungere i suoi accompagnamenti musicali con i bongos.

"Quello che non sapevo era che mentre ero lì a sballarmi nella mia beatitudine, due poliziotti di Austin hanno pensato che fosse giunto il momento di irrompere in casa mia senza preavviso, buttarmi a terra con i manganelli, ammanettarmi e immobilizzarmi al suolo", ha scritto la star. Alla fine, le accuse relative a droga e resistenza a pubblico ufficiale sono state ritirate e McConaughey si è dichiarato colpevole di violazione del divieto di fumo, pagando una multa di 50 dollari.